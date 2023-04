Las rutas xacobeas de O Salnés peregrinarán con la "Mochila da luz"

La Mancomunidade do Salnés ha firmado un convenio de colaboración con la asociación A Mochila da luz para que promocione las rutas xacobeas de O Salnés gracias a su red de colaboradores nacionales e internacionales. La entidad, con 12 años de trayectoria, realiza divulgaciones, organiza peregrinaciones y da apoyo en persona a caminantes del Camiño Portugués.

Durante un año, que esperan se prorrogue, la entidad supramunicipal le entregará material informativo y promocional para su reparto. La asociación tiene un punto de información principal entre Redondela y Pontevedra, pero se mueve a lo largo de todo el trayecto luso y además, en estos años, ha tejido una red de casi amigos de España y el extranjero.

“A nosa vantaxe, que moi pouca xente ten, é o noso trato directo co peregrino, ao mellor de mil ao día, de marzo a novembro, o período de máis actividade. Ademais, o trato persoal cambia moito á hora de explicarlle por onde teñen que ir, no caso do barco, que deben estar pendentes das mareas, e se van sós, canta máis información e garantías teñen de que están arroupados… Iso non o esquecen”, explica uno de sus miembros, César Crespo, que acudió con la presidenta, María Jesús Soto.

En memoria de los fallecidos por el covid

También asesoran sobre dónde alojarse, comer, conseguir las credenciales… Y además de todo esto, tienen una iniciativa muy especial que nació con la pandemia y que es la propia Mochila da luz, que salió en peregrinación de Oporto a Santiago en memoria de los fallecidos. Ahora peregrina todos los años y va de caminante en caminante, y cada uno aporta algún recuerdo de su experiencia o un recuerdo de un familiar fallecido. Sale con un concha diferente, decorada por alguien especial, como los usuarios de un centro de día. Además, a su paso por algunas localidades, los portadores van invitando a acompañarles en el tramo correspondiente y Soto apunta que tienen especial predilección por la gente mayor porque “ás veces vive en soidade”. Siempre sale en julio para llegar a la capital el día del Apóstol, quieren darle una acreditación especial y están gestionando la consecución de un local en Pontevedra para atender a los peregrinos.

Para realizar esta emotiva peregrinación tienen colaboradores de Portugal, pero sus relaciones llegan a entidades y aficionados al Camino de Santiago que repiten y de lugares como Irlanda y Estados Unidos. De hecho, la Mancomunidade ve muy positiva esta colaboración para los caminos de O Salnés, pues “a maioría da xente non os coñece. Fai o camino de sempre, chega a Pontevedra e colle Caldas, Padrón e Santiago e se lle dis que hai unha variante, o teñen en conta como alternativa para o próximo ano no lugar de escoller pois o francés ou a Ruta da Plata”, expone Crespo.

“É un bo escaparate e unha boa oportunidade para que tamén nos axuden a promocionar os nosos produtos relacionados co Camiño, que se engloban baixo o paraugas de “A orixe de todos os Camiños”: A Variante Espiritual, a Ruta Pai Sarmiento, Navega o Camiño, Camiño a orixe, etc.”, explicó la presidenta comarcal, Marta Giráldez.

No es la primera colaboración de la Mancomunidade con este propósito. “Estos convenios son un buen recurso para aprovechar sinergias”, apuntó el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte.