O Salnés mide el paso de turistas del verano con datos móviles y su red de sensores y las cifras son “brutales”

Los indicadores turísticos tradicionales, como la ocupación hotelera, vienen situando la afluencia de O Salnés durante el verano por encima de la barrera de las 30.000 personas, pero ahora se podrá saber con total precisión gracias a la compra de datos big data de las antenas de telefonía móvil y de una red de siete sensores ubicados en puntos claves de los concellos para medir las afluencias. La Mancomunidade está analizando toda la información y presentará las conclusiones en breve, pero su gerente avanza que el número de turistas y visitantes “es brutal” y “supera las estimaciones más positivas”.



Con estos datos, “totalmente anónimos”, destacó José Ramón García Guinarte, se han obtenido procedencias (nacional o internacional), días de estancia, distingue entre turista, el que pernocta, y visitante, cómo se comportan, etc. Y la entidad supramunicipal los quiere para mejorar la eficacia de sus políticas y también para ayudar al sector privado a afinar servicios, además de comprobar “si se cumplen los objetivos que nos marcamos hace 20 años”, tales como la movilidad interna entre los nueve concellos que la conforman, porque “de nada sirve tener turistas que solo estén en su sitio”, explicó el gerente, y las primeras evaluaciones indican que “hay mucho movimiento”.







Detalles



Tras semanas analizándolos también están comprobando que las cifras de personas que pasaron por la comarca “son brutales, excelentes, y van a sorprender porque superan las estimaciones más positivas”, añadió. De momento no pudo concretar más, pero detalló que se trata de datos de un cuatrimestre, el más fuerte del año, de junio a septiembre, y “por primera vez, son exactos, con un margen de error tan bajo que es no es ni para tener ni en cuenta. Una cosa es intuir y otra la realidad que nos aportan, pues son datos reales”. Esto ha sido posible gracias a los inicios de su proyecto “Posta en valor da orixe de todos os camiños xacobeos” que ha puesto en marcha a través del Plan Turístico Nacional y por el cual recibirá una inyección de 2.116.000 euros de los fondos europeos Next Generation. En concreto, con la compra de datos a las compañías telefónicas de sus antenas. Y también por los sensores para medir los flujos de paso que han instalado en Poio, A Armenteira, Ribadumia, frente a sus oficinas, en Cambados, Vilanova, a la entrada de O Grove y a la salida del puente de A Illa.







En Pontevedra y otros lugares



Esta iniciativa está en fase experimental y, según García Guinarte, tiene mayor complicación. Se puso en marcha con el proyecto de Interreg “Nova TFE” y van a ampliar la red. Ya tienen autorización para poner otro medidor en Pontevedra, aunque la burocracia está ralentizándolo. Y es que otro de sus propósitos es medir sus productos estrellas: las rutas xacobeas, como la Variante Espiritual del Camiño Portugués. De hecho, para tomarlos como peregrinos tienen que pasar, como mínimo, por tres enclaves asociados al trayecto santo.



Tradicionalmente, se ha dicho que el destino O Salnés atraía cada verano a unas 30.000 personas, pero el dato no es exacto y está desactualizado, pues ha cogido auge en los últimos tiempos y no tiene en cuenta factores como el “boom” que han experimentado las viviendas turísticas, de las que es más difícil saber el número exacto de huéspedes–la ocupación hotelera es un medidor tradicional–. De hecho, con estos sistemas también se ha podido concretar la asistencia a la Festa do Albariño de Cambados, que este año, en sus 10 días, recibió a 350.187 asistentes. Las estimaciones siempre la situaban en las 250.000 personas, aproximadamente, teniendo en cuenta, ventas de vino, tráfico, pernoctaciones, etc.