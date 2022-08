“Scientific Reports” publica el estudio de los “necrosuelos” del yacimiento de A Lanzada

Las excavaciones realizadas por la Diputación en el yacimiento de A Lanzada han hecho posible un estudio científico sobre el “necrosuelo”, es decir, los suelos donde a lo largo de la historia se han producido enterramientos. La revista internacional “Scientific Reports” incluye en su último número un estudio realizado por el grupo de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela “EcoPast” que aporta nuevos datos sobre este tipo de suelo. El equipo está liderado por la investigadora Zaira García López y cuenta también con Antonio Martínez, Noemí Álvarez y Olalla López.





Fuentes provinciales explicaron que la investigación tuvo como objetivo dar respuesta a la pregunta de qué es lo que queda y qué se transfiere de nuestros cuerpos a la tierra una vez enterrados. El necrosuelo se estudia desde varias perspectivas para conocer sus características y su formación. El estudio se centró en los enterramientos de A Lanzada y abordó los procesos que se sucedieron en esta tierra, además de los rituales de inhumación que llevaron a cabo los antiguos habitantes de este territorio. La publicación destaca el valor de este análisis en “enterramentos post-romanos en solos con area”.





“O traballo pon a arqueoloxía ao servizo da sociedade ao non pasar por alto que os cemiterios ocupan boa parte dos asentamentos humanos. Estúdanse estes solos e obtéñense así datos interesantes e aplicables a casos forenses da actualidade”, añadieron las mismas fuentes.





El trabajo, con base interdisciplinar, se focalizó en dos ámbitos de A Lanzada con enterramientos para analizar el impacto de la tierra en contacto con los huesos durante siglos y también rituales de inhumación que siguieron los antiguos habitantes en el siglo VI después de Cristo, “información que non podería ser coñecida de ningunha outra maneira”.





Conclusiones

Según las conclusiones, hasta ahora se consideraba el incremento de fósforo como “o único indicio de enterramento, pero trala realización de esta pescuda, revélase que existen catro procesos máis que revelarían a existencia de enterramentos. O primeiro sería a descalcificación, específico de chans lunares como o da Lanzada; por outra banda, estarían os procesos de melanización, acidificación e neoformación de minerais secundarios, comúns no resto de necrosois do mundo. No caso concreto de Galicia, a acidez do terreo fai que se conserven moi poucos restos óseos nas necrópoles, polo que este traballo pretende abrir unha liña de investigación que nos achegue á realidade dos nosos antepasados”, explicaron desde la Diputación.





Resultado de excavaciones

Las mismas fuentes recordaron que la institución provincial promovió la excavación de este yacimiento en dos campañas realizadas en 2010 y 2017. Los hallazgos fueron 17 esqueletos, 14 de ellos de menores, y más de 15.000 piezas repartidas entre cerámica, monedas, puñales y fíbulas.





Más recientemente, en abril de 2021, se realizó una prospección arqueológica utilizando dos tipos de radares y a raíz de esta se sabe que el asentamiento humano en A Lanzada alcanzó una superficie equivalente a la de la playa de Silgar y se detectaron indicios de hasta 107 construcciones que atestiguan la existencia de viviendas, así como de instalaciones productivas, como una salina, una salga y hornos. Además se obtuvieron por primera vez indicios de un primer foso defensivo que fue superado por el crecimiento de este complejo asentamiento ubicado junto al arenal.