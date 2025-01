El sector crítico de las mariscadoras a pie de O Grove mantienen su postura: “Pedimos a súa dimisión”

La tensión en la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove continúa. El anuncio por parte de la patrona mayor, Mari Carmen Besada, junto a la mayor parte de los miembros de la Xunta Xeral, de convocar una reunión con las mariscadoras a pie -encuentro que todavía no tiene fecha pero, según fuentes del pósito, será “en breves”-, no ha hecho que las trabajadoras cambien su postura, y continúan con las críticas hacia Besada.



Así, tal y como señalan fuentes de las mariscadoras a pie, el grupo se debate entre acudir a esa reunión o no pero. Mientras unas indican que irán al encuentro para saber cuáles son las aclaraciones que les quieren hacer, otras piensan que no es necesaria la reunión, ya que tienen claro lo que quieren. En lo que no difieren es que mantienen intacto su propósito que es que la patrona mayor “dimita, porque non a queremos aí”.



Crear una agrupación



El motivo de la convocatoria de la reunión fue una previa entre las mariscadoras en el que se debatió la posibilidad de crear una agrupación.

Según unos escritos anónimos que aparecieron en la villa, en esa asamblea se dieron muchos datos erróneos, por lo que, este encuentro serviría para poder solventar todas las dudas.