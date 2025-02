El sector crítico del marisqueo a pie de O Grove se reúne hoy para marcar sus próximos pasos a dar

El sector crítico de las mariscadoras a pie de la Cofradía de O Grove tiene prevista para hoy una reunión con el objetivo de estudiar las diferentes posibilidades y pasos a seguir tras haber perdido, el pasado jueves, la votación para constituir una agrupación.



La derrota en las urnas -ganaron en cuanto a votos sumando 152 pero precisaban dos tercios favorables para que se llevase a cabo la meta- no es sinónimo, para las trabajadoras, de que vayan a parar con sus reclamaciones y protestas. En este sentido, detallan que el resultado no se corresponde con que se sientan “ni mucho menos derrotadas”.



Así, el encuentro de hoy, señalan desde el sector crítico, servirá para mostrar que continúan unidas y seguirán actuando en la misma línea. Además, indican que servirá para determinar si, pasado un tiempo, se vuelven a movilizar para conseguir otra votación para crear finalmente la agrupación que buscan con el objetivo de defender sus intereses dentro de la Cofradía.



Una de las reivindicaciones principales de este sector crítico del marisqueo a pie de O Grove es pedir la dimisión de la patrona mayor, Mari Carmen Besada, al sentir que no les representa, no las apoya y no les deja trabajar “con tranquilidade”.