Las sendas de Corón están al 80 % y la Xunta licitará esta semana otras en Vilanova

La ejecución de las sendas peatonales en la carretera PO-549 en Corón (Vilanova) están a un 80 % de ejecución. Así lo indicó esta mañana el delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López, que también avanzó que mañana miércoles está previsto que salga a licitación un nuevo proyecto para dotar a la localidad de más sendas peatonales de este tipo: Las que se crearán en la PO-302 y PO-306, en la entrada al centro por O Esteiro y la zona de Vilamaior. Este nuevo proyecto saldrá a contratación por un presupuesto de unos 1,3 millones de euros y extenderá estas nuevas infraestructuras en tramos que suman alrededor de 1,5 kilómetros.

Las que ahora afrontan la fase final, las de Corón, se presupuestan en 1,1 millones y la previsión anunciada por el delegado y por el alcalde, Gonzalo Durán, es que puedan estar concluidas hacia el mes de abril. "Llevan algo de retraso, debido a la muchas lluvias que hubo", valoró el regidor, que confía en que ahora pueda recuperarse ese tiempo perdido y acabar en plazo.

Las autoridades destacarón también la "complexidade técnica" de la obra en Corón, por cuanto se hace en los márgenes de un vial con alta densidad de tráfico.

Ancho irregular

El delegado tampoco quiso pasar por alto la polémica hecha pública por la oposición hace algunas semanas, al hilo del ancho variable de estas sendas, insuficiente según denunció el PSOE, que incluso apuntaba a tramos más estrechos en la práctica que en el proyecto original. "Nalgúns puntos o ancho da senda non é o desexable", dijo López, para añadir que "as vivendas non se poden tirar". En todo caso, indicó que en otros puntos el ancho alcanza casi "os tres metros".

Durán agradeció la implicación de la Xunta, cuyo delegado destacó que estos proyectos en Vilanova "adáptase á perfección" a los modelos de sendas que la administración autonómica implanta en diferentes ayuntamientos. Recordó, por ejemplo, la nueva prevista para unir Bamio con Carril.

El primer edil también subrayó que, por fin, con este proyecto se completa la vieja idea de unir con sendas peatonales y aceras Vilagarcía, Corón, Vilanova, San Miguel de Deiro y Cambados. También alabó la "calidade" del pavimento, "de hormigón corrido". Según opinó, se trata de un material muy socorrido en zonas semiurbanas que además deben soportar el acceso regular o puntual de vehículos hacia fincas colindantes.