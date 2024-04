El skatepark de Cambados tendrá que esperar

El alcalde Samuel Lago asegura que no renuncian a la construcción del skatepark anunciado hace un año, a pesar de que no haberlo incluido en el Plan +Provincia de este año y que era una oportunidad segura de poder ejecutarlo. Está en un cuatripartito y el criterio imperante para estos fondos ha sido realizar reparaciones urgentes en infraestructuras.



Lago secunda lo dicho por su socio y concejal de Obras, José Ramón Abal Varela (Pode), que se buscarán otras líneas de financiación externa, aprovechando la gran cantidad que están saliendo con motivo de la liberación de los fondos europeos Next Generation. Aunque hasta ahora, al Concello no le está yendo muy bien a la hora de captar estos fondos porque todas sus solicitudes se han quedado fuera por superarle otros proyectos en puntuación, y a estas convocatorias se presentan cientos. De hecho, le pasó esto cuando intentaron conseguir los 200.000 euros del skatepark a través de una gestionada por la Red de Ciudades Sostenibles a la que pertenecen.

No obstante, no concuerda el regidor con las críticas de su socio a la herencia dejada en Obras y Servizos, señalando una falta de mantenimiento y llegando a decir que le da “vergüenza”. “Non estou de acordo para nada. Durante os meus catro anos nesa concellería se fixeron multitude de reparacións, mantementos e obras novas, pero o problema xa non é de facer reparacións, senón de que hai instalacións, como as cubertas do Pombal e Burgáns, que chegaron ao fin da súa vida útil”, defendió Lago.



Construir el skatepark con fondos propios quedó descartado desde el primer día y Lago lo reiteró ayer porque “os concellos cada vez temos máis gastos e non se incrementan os nosos ingresos”. Este diario consultó al regidor porque él presentó el proyecto y, de hecho, él mismo recordó ayer recordó que las competencias en deportes y obras ahora están en manos de este socio y de Noelia Gómez (Somos), pero “sei que lles interesa a súa construción porque hai demanda por parte da xente moza e ademais, evitaríanse problemas en zonas onde se practican eses deportes e recibimos queixas dos veciños, como na Xuventude”.



Cabe recordar que se proyectaba una instalación de 1.350 metros cuadrados en una parcela municipal de la calle Atlántico con infraestructura también para la práctica de parkour y calistenia y un diseño basado en la espiral de Fibonacci, intercalando zonas ajardinadas.