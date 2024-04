Los socialistas de Sanxenxo recorrerán las parroquias para escuchar a los vecinos y recomponer el partido

La nueva Ejecutiva local del PSOE de Sanxenxo empezó en Dorrón una ronda de reuniones con los vecinos de las siete parroquias del municipio para conocer de primera mano sus inquietudes y trasladar sus demandas a través del grupo socialista en los plenos de la Corporación.

Según indica el secretario xeral, Fernando Otero, esta iniciativa es el primer paso en el proceso de reorganización de la agrupación de Sanxenxo. “A executiva socialista vai estar na rúa, coñecendo de primeira man as preocupacións da veciñanza e ímolo facer a través do contacto directo. Queremos que a cidadanía en xeral e os representantes dos colectivos en particular coñezan persoalmente a quenes estamos agora involucrados no proxecto de recomposición socialista”. Fernando Otero define esta acción como “unha escoita activa” que marcará la base de trabajo de los socialistas a corto plazo.

En el encuentro con los vecinos de Dorrón constataron las preocupaciones sobre el acceso a la playa de Areas desde la rotonda de la PO-308, así como el estado del arenal y la construcción de una estación de bombeo en el entorno, cuestiones en las que profundizarán en próximas reuniones. Durante este mes, la ejecutiva socialista tiene programado llevar sus reuniones a Vilalonga, Portonovo, Bordóns, Adina o Noalla. “Ademáis de escoitar, queremos dar a coñecer á nova executiva integrada por un equipo de persoas dispostas a ser transmisoras das demandas veciñais ante a administración local”, apunta Fernando Otero.