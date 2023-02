Somos acusa a Castro de “vender a Alcaldía de Ribadumia ao PP” a cambio de un interés personal

Fueron los primeros en apuntarlo y la confirmación de la integración de Independientes por Ribadumia (IR) en el PP hizo saltar a Somos Ribadumia. Los del grupo que encabeza Enrique Oubiña acusan al alcalde, David Castro, de “vender a Alcaldía de Ribadumia ao PP de Galicia”.



“O medo a perder a Alcaldía nas próximas eleccións lévao a dar de maneira definitiva o paso”, afirman. Pero también que el acuerdo “tomouse a costas da agrupación local do PP e do electorado de ambas formacións”, sostienen.



Eso sí, a la vista del anuncio de integración, concluyen que “queda demostrado que dende Somos Ribadumia estivemos sempre acertados nas nosas afirmacións e que David Castro enganou á veciñanza”.

“A cambio de qué”

”Dende Somos Ribadumia non valoramos as decisión persoais; se David Castro está máis cómodo dentro do PP, nada temos que obxectar. A cuestión está nas formas e no fondo e no momento e situación política. Porque David Castro non é unha persoa que por afinidade política entre dende a rúa nun partido ou outro, como a maioría de nós, senón que o que fixo foi vender a Alcaldía de Ribadumia ao PP de Galicia, sen aclarar que vai recibir á cambio, despois de estar anos enganando a cidadanía vendéndose como un alcalde independente”, transmitieron hoy en su comunicado.



“Luís López comprou a prezo de ganga un alcalde perdedor, que se entregou sen rechistar porque sabía que se o PP presentaba lista propia, a maioría absoluta esfumaríase tal como chegou”, añadieron desde Somos.

“Un carguiño”

Enrique Oubiña fue incluso un paso más alla: “Como coñezo a David (Castro) dende fai anos, teño claro que o que negociou co PP non o vai notar Ribadumia, senón que o vai notar el. Que carguiño de traballar menos que agora cobrando máis lle ofreceron? Saberase nos próximos meses, pero que David Castro, cunha maioría absoluta cómoda, se vendeu para intentar asegurarse o seu futuro vivindo da política, hoxe é un feito”, afirmó.



También mantienen que “é obvio” que “detrás deste pacto está a loita por lograr dous dos tres deputados provinciais que se disputan na nosa comarca, unha loita onde o PP está en clara desvantaxa ao ter só dúas alcaldías”.



“O que aconteceu en Ribadumia foi un matrimonio de conveniencia, realizado por puros intereses partidistas e personalistas, sen ter en conta en ningún momento os intereses da veciñanza de Ribadumia”. Opinan de Castro, además, que “é un mal alcalde, sen un proxectos de nada” para el municipio.