Somos acusa al Concello de imcumplir el plazo para pagar una indemnización a una empleada

Somos Ribadumia acusó hoy al Concello, vía comunicado, de “incumprir” el plazo de para el pago de una indemnización a una trabajadora. Según la formación opositora, este periodo “venceu o 14 de marzo”, tiempo en el que la entidad local debería haber satisfecho un pago de 30.100 euros a la empleada en cuestión, “logo de cinco anos de gastos nunha loita meramente personalista”, opinan.



En enero se conocía la sentencia que obligaba al abono, señalan desde Somos. “Contabamos que ese sería o final desta historia, pero o señor Castro segue encirrado en negarlle a esta extraballadora os seus dereitos, e de paso en aumentar os custes para o noso Concello dunha historia que nunca debería ter chegado a un xulgado”, añaden de los Sergio Soutelo. Acusan al alcalde de “facer oídos xordos ao mandato xudicial”.



“Ao actuar deste xeito, o único que conseguiu foi que a afectada, tal como nos confirmou esta mañá, presentara unha solicitude de execución de sentenza, cuxo único resultado, a parte de alongar un pouco no tempo o pago da indemnización, será aumentar os custes económicos para a veciñanza de Ribadumia, máis se o xuíz impón intereses de mora, por non falar de que neste último caso, se David Castro insiste en non pagar o que debe, o Concello podería rematar cunha intervención dos bens públicos”, advierte la formación.



En Somos “condenamos as actitudes e actos do señor Castro, carente de calquera ética e dignidade e moi contrarios ao sentido da responsabilidade”, concluyen en su valoración.