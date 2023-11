Somos acusa al gobierno de Ribadumia de un “intento descarado” de “favorecer” a una empresa

La modificación puntual número 5 del PXOM de Ribadumia que tramita el gobierno local para ampliar el suelo industrial en Cabanelas sigue alimentando las críticas de la oposición.



Somos emitió ayer un nuevo comunicado, en el que directamente acusan al ejecutivo de David Castro de impulsar un cambio urbanístico como un mero “intento descarado de querer favorecer” a una “empresa” concreta. Una mercantil que, a la vista de la documentación trascendida, el grupo opositor concluye que “leva dende 2020 obrando de maneira ilegal, sen ter nin un só permiso en tempo e forma, e actuando sen que o Concello faga nada”. “ A nosa conclusión, cos documentos aportados polo propio Concello, é que se está intentado favorecer a unha empresa particular que ten unha nave en situación ilegal e con orde de derribo pendente de executarse, intentado modificar a calificación do terreo no que está”.



“Se os documentos non foran bastantes claros, que o son, quedan confirmados os feitos polo silencio de David Castro, que non se atreve a dar explicacións públicas, nin ante o Pleno municipal”, recriminan desde Somos al regidor.



“Non podemos estar de acordo con que se usen recursos públicos, cartos de todos, para favorecer a unha empresa que actúa fora da lei”, concluyen.