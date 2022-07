Somos denuncia problemas en la cloración del agua pero el gobierno lo niega y los acusa de “alarmistas”

Declaraciones “moi pouco prudentes” y con el ánimo de “crear alarma social”. El alcalde de Ribadumia, David Castro, era así de tajante ayer preguntado por posibles problemas en la cloración del agua del abastecimiento que, este mismo miércoles, Somos Ribadumia publicaba en un comunicado.



Los de Enrique Oubiña llegaron a hablar en su escrito de “problemas de calidade sanitaria” y de que “levamos notando altibaixos no nivel de cloración de auga”. “Mentres que a semana pasada o nivel de cloro da auga era tan alto que case non se podía nin beber, esta semana a auga sabe directamente a auga de pozo e non conten absolutamente nada de cloro”. Aseguran tener conocimiento de que varios vecinos habrían llamado al Concello preguntando por esta cuestión.



El regidor reprochaba la actitud del grupo opositor. Primero, indicó que en el Concello no consta incidencia alguna en el abastecimiento. Recordó que ese servicio de traída está mancomunado y que varios municipios beben directamente del mismo depósito del que lo hace Ribadumia, caso del polígono de Cambados y de la localidad de Meis. También señaló una reciente inversión en un sistema para analizar automáticamente el nivel de cloración del agua, sin que se haya detectado ninguna anomalía. Por ello, criticó duramente las acusaciones del grupo opositor en un tema tan sensible como el servicio de agua. Aprovechó la ocasión, eso sí, para recomendar su uso general responsable.



La otra crítica lanzada ayer por Somos apuntaba a la piscina de Cabanelas, cuya agua calificaron directamente de “verde”, denunciando además posibles problemas de mantenimiento y quejas de usuarios.









Arreglada la piscina





El regidor reconoció que hubo una incidencia el pasado sábado en uno de los motores del sistema, por lo que el problema de turbidez derivado de este se arrastró durante el fin de semana, hasta que la avería pudo arreglarse.



No obstante, subrayó que a día de ayer estaba ya totalmente solventada.