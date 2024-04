Somos duda de las medidas de seguridad en el Carnaval de Ribadumia: “Os papeis non aparecen”

Somos Ribadumia emitió ayer un comunicado en el que expresó sus dudas sobre las medidas de seguridad en el desfile de Carnaval de la localidad. “Na Secretaría municipal non constan os seguros nin os permisos necesarios para cortes de estradas e carrís realizados no desfile”, afirman. “En Pleno, a concelleira de Contas asegurou que todo se fixo en regra, pero agora os papeis non aparecen, nin sequera o plan de seguridade”.



Opinan desde la formación opositora que “os nenos e nenas correron riscos innecesarios debido a escaseza de medidas de seguridade e coa dúbida de que fose un evento sen seguros nin permisos, unha neglixencia absoluta”. En este sentido, afirman que “o desfile transcorreu dous quilómetros pola estrada principal de Ribadumia, cun carril cortado e outro con circulación normal, sen apenas seguridade”. Por todo ello, piden “explicacións e responsabilidades políticas”.



Explican que tras la respuesta del gobierno local en Pleno, el portavoz de Somos, Sergio Soutelo, solicitó copia del plan de seguridad, de los permisos de tráfico y administrativos, así como de los seguros. Lo mismo solicitaron también sobre la Cabalgata de Reyes. “Pois resulta que os documentos non aparecen”, censuran. “Case un mes despois de solicitalo, o Concello non entregou ao noso concelleiro a documentación que solicitou”. No les sorprende, argumentan, porque la demora en la entrega de documentación sería algo habitual. No obstante, esta semana Soutelo acudió al Ayuntamiento a reclamar esta y otra documentación. “Ao non entregárselle”, exponen, el edil “solicitou á Secretaría municipal que lle redactara un documento onde se deixara constancia tanto de que el se presentou no Concello nese día como de que non se lle entregou a documentación”.



Así, en dicho documento de Secretaría, que Somos compartió ayer parcialmente, se deja “constancia de que esa documentación específica en relación ao desfile de Entroido non se pode entregar porque non lle consta telas dispoñibles ao non ser tramitadas pola propia secretaria”. La secretaria-interventora, razonan, “ten que validar toda a documentación incluída a contratación de seguros e que levanta acta de todos os acordos” de los órganos de gobierno del Concello. “Polo tanto, que a Secretaria do Concello non teña constancia duns documentos”, concluyen, “pon moi en dúbida a existencia deses documentos”. Para despejar cualquier duda al respecto piden “transparencia”.



Ayer no fue posible contactar con el alcalde para obtener respuesta a las acusaciones incluidas en este comunicado.