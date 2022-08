Somos Ribadumia atribuye la denuncia judicial del Concello a una “estrataxema” electoral

Somos Ribadumia considera que la denuncia interpuesta contra el partido y su portavoz por sus denuncias sobre el estado del agua potable responde a una “estrataxema” del Concello por la “proximidade das eleccións municipais”. Desconoce el contenido de la querella, pero le parece un intento del gobierno de local de “poñer couto” a las críticas de la oposición y advierte: “Non imos cambiar a nosa forma de facer política”.



Su comisión ejecutiva firma un comunicado donde indica que se enteraron por los medios de comunicación y no pueden entrar a valorar su contenido, pero sí las intenciones del Ejecutivo de David Castro, pues le acusan de usar habitualmente “estrataxemas” para “intentar poñer couto ás accións da oposición” cuando “non pode aporta argumentos políticos”, pero “iso si, sempre cargándolle o custe ás arcas e aos recursos municipais”, añadieron.





“Non nos vai calar”





En esta ocasión, lo atribuyen a la “proximidade das eleccións municipais”, pero “sempre” está “intentando evitar” que la oposición informe a los vecinos, denuncian. No obstante, le advierten que reciben la denuncia con “absoluta tranquilidade” y que seguirán con sus “mismas formas de facer política” porque “non nos vai calar, estamos nunha democracia” y “non estamos aquí“ por postureo”. Así que seguirán apoyando al gobierno local, dicen, en cuestiones positivas, “como sucede no 90 % das cuestións que se levan a pleno” y criticando cuando haya una “mala xestión”. Por cierto, las mismas formas, destacan, que le permitieron ser alcalde entre 2015 y 2019 cuando el Concello funcionaba como “un reloxo suizo e era referente en moitas cousas”, destacaron.



También asegura la ejecutiva que su partido sí tendría motivos para acudir a la justicia por “declaracións deplorables, miserables e falsas” y “ataques de carácter persoal” contra su portavoz, Enrique Oubiña. Y “exemplos abundan nos videos dos plenos”, pero el edil “sempre se negou para evitar facer da política local un circo”, explican.



Asimismo consideran que la denuncia es una reacción “inaudita”, pues entiende que el gobierno local está llevando al juzgado su propia gestión, pues es suya la responsabilidad del estado del agua potable del municipio. De hecho, cree que Castro “abusa” de su posición de alcalde para defender sus intereses políticos y lo extiende a su partido, Independientes por Ribadumia. Y a los vecinos les pide “desculpas por este espectáculo bochornoso pero involuntario” que les provoca “vergoña allea” y es producto de un “capricho”, llegan a decir, de un regidor “incapaz de enfrontar a súa propia xestión”. Pero insisten: “Non temos nada do que preocuparnos, unicamente dos problemas dos veciños”.