El sonido Ortiga llega esta noche a O Grove para hacer bailar al público

La mezcla de música electrónica y ritmos latinos, señal de identidad del compostelano Ortiga, recala esta noche en El Patio de O Grove dentro del ciclo de conciertos Momentos Alhambra para presentar su segundo disco “Sabes el camino que elegí”.





Detrás de Ortiga se esconde Manuel González, o Chicho, como le llaman sus allegados, y a sus 27 años ya se está haciendo un hueco en el panorama musical gallego, incluso llegando a fusionarse con la mítica cantante Pili Pampín, con una nueva versión, más adaptada a los ritmos actuales, de la tradicional canción “Eu chorar chorei” y que, en tan solo un mes, ya cuenta con cerca de 25.000 visualizaciones en Youtube.





El cantante estará esta noche en la sala grovense El Patio ofreciendo un concierto que promete “facer bailar á xente”. Y es que asegura, “agora estou presentando o meu segundo disco, pero nos concertos fago as cancións que máis me gustan de todo este tempo que levo tocando, de outros proxectos anteriores. Todo baixo o sonido Ortiga e acompañado de Los Deliciosos, unha banda que ven conmigo en directo e tamén os meus amigos que sempre están no escenario e facemos un show un pouco diferente”.





La de El Patio no será la única cita en la comarca para este verano, ya que el músico tiene cerrados más conciertos que todavía no se pueden desvelar. Por lo pronto, el horario para esta noche será a partir de las 23:00 horas con la apertura de puertas y desde las 00:00 horas, Ortiga sorprenderá con su sonido en el escenario.





Festivales confirmados



Asimismo, Chicho ya tiene cerradas varias fechas en los festivales gallegos, “unha aposta marabillosa para renovar e reflotar a cultura, sempre que se fagan dunha forma respetuosa co ambiente no se que atopan”, y estará en el Festival Surfing the Lérez de Pontevedra, Atlantic Pride de A Coruña, el Festival de Carrilanas de Esteiro en Muros o el Sonorama de Aranda del Duero.





“Pouquiño a pouco”, apunta modestamente Ortiga, quién tiene por delante una larga trayectoria musical, y pensando en sus planes de futuro “agora mesmo vou a seguir presentando este traballo cos amigos e dar os concertos que me quedan. Despois irei empezando a preparar un hipotético terceiro disco, a ver que pasa”.