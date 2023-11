La "Surfeira" sufre los daños del temporal y los Amigos da Dorna de Portonovo reclaman seguridad

Los Amigos da Dorna de Portonovo lamentan los daños sufridos una vez más en la dorna madre “Surfeira” que hace unos días sufría los envites del mar y ahora se encontraba en dique de abrigo en el puerto donde fue derribada esta mañana por el temporal.



Sienten que se encuentran en el “peor momento a nivel de indefensión, tras máis de 25 anos de traballo para recuperar e conservar as embarcacións tradicionais galegas e ter padecido neste tempo outros embates, tanto do mar como por parte das administracións”.

Lamentan que “de pouco teña servido o recoñecemento oficial por parte da Xunta de Galicia do valor cultural e patrimonial dos seus barcos (inscritos no Inventario de Embarcacións Tradicionais e Barcos Históricos de Galicia dende o ano pasado) e que tampouco se valore o esforzo altruísta dos case 100 socios que compoñen o colectivo” y consideran que ”inaceptable” que en Portonovo, “cun porto no que existen 300 amarres, non teña sido posible ata agora atopar unha solución digna para 4 ou 5 embarcacións tradicionais”.

Por ello, instan a las instituciones involucradas (Cofradía, Concello y Portos de Galicia) a reunirse “para negociar un acordo”.

En este sentido, afirman que “se o porto é de tódolos veciños de Portonovo, ao igual que o son as dornas que coida a asociación, non se pode continuar a perseguir e acosar a quenes se preocupan por mantelas a salvo, como ten sucedido nos últimos anos”.

De igual manera, desde la asociación hacen una llamada de atención al gobierno municipal para reclamar la “necesidade de contar cun local resgardado da choiva e o vento no cal poder realizar os traballos de restauración e mantemento das embarcacións. De feito, de telo o accidente da “Surfeira” nunca se tería producido”, aseguran.