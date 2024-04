Telmo Martín exige al Estado y las operadoras que instalen cuanto antes la fibra en Sanxenxo

Los problemas con el servicio de fibra óptica en Foxos y en Bordóns traen de cabeza al gobierno local de Sanxenxo que exige al Gobierno del Estado, que es quien tiene competencias en materia de telecomunicaciones, que tome medidas y acelere el proceso de instalación.

“Nós non tenemos competencias e aínda así fixemos alegacións para que poñan canto antes fibra en calquera rincón de Sanxenxo, desgraciadamente van as cousas con lentitud. Prometéronnos que a finais do 2024 todo Sanxenxo iba a ter fibra, esperemos que sea así, pero o Concello non ten nada que ver



El regidor, que no ocultó su enfado, lamentó las dificultades para hablar con las operadoras, “Se alguén é capaz de falar con alguna persona responsable dunha operadora agradezco que lle digan que o alcalde de Sanxenxo quere falar con eles. É unha desgracia o que pasa neste país coas máquinas cando chamas por teléfono. Unha persona maior non pode andar a marcar números para falar cunha máquina, o que queremos é que unha persona nos informe aos veciños de donde esta a fibra e cando lla poñen”.