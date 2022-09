Los temores se cumplen: el colector del litoral se rompe y las fecales llegan a la Ría de Arousa

Un olor nauseabundo en la playa de As Patiñas puso ayer una nota de realidad en el grave problema existente con la tubería de fecales de Vilanova que discurre por la costa hacia la EDAR de Tragove. Y es que, aunque según el alcalde cambadés la rotura se produjo en un tramo nuevo, esto no resta preocupación por la antigüedad y deterioro general de la infraestructura, que ya provoca habituales episodios contaminantes a la ría de Arousa, aunque no con esta magnitud, que puso en jaque al sector mar-industria y afectó a un banco marisquero vilanovés.





Según la Xunta, el vertido consistió en un alivio controlado del propio sistema ante la rotura del bombeo número 3, cercano a la depuradora cambadesa, y preparado de este modo para las incidencias “co fin de evitar” estos episodios en la “zona sensible de Tragove”. Era necesario para realizar la reparación y aunque la concesionaria, Espina y Delfín, tenía previsto acabar a las tres de la tarde, finalmente fue más compleja y finalizó sobre las seis. Su extensión y efectos se desconocían al cierre de esta edición, pero aconsejó a las industrias del sector mar-industria ubicadas en el litoral que no captasen agua. Los técnicos del Plan de Control de Vertidos de Augas de Galicia también estuvieron en la zona.





Reservas de agua para no parar

El secretario general de la asociación Agade, Juan Maneiro, explicó que no fue necesario parar la producción porque cuentan con reservorios para incidencias. No obstante, puso el acento en que se cumplen sus peores temores. “A preocupación agora é maior porque non é un episodio aislado nin un accidente, a medida que vaia pasando o tempo ocurrirá máis veces porque vai incrementándose o envellecemento do colector e a erosión pola auga salgada”. Y es que la calidad de la producción de depuradores, cocederos e industrias transformadoras depende del estado de las aguas. “É como outra materia prima”, añadió.





Una vez más, Maneiro reclamó a Costas que “reconsidere a súa postura e permita” renovar esta tubería, como contempla el proyecto de Augas que está “bloqueado” porque el gobierno central no permite poner la nueva por el mismo trazado y pide que se meta hacia el interior, y así lo recordaban ayer las propias autoridades autonómicas.





El malestar también era patente entre los alcaldes. El vilanovés Gonzalo Durán cargó contra el gobierno central: “Les importa tres bledos el medio ambiente porque esto es la crónica de una muerte anunciada. Es desesperante, la única solución que veo es un cambio de gobierno y si estuviera el PP, nos crucificaban, ya estaría allí la PDRA con pancartas”. En su opinión, el PSOE está “demasiado callado” con el tema y reclamó a la patrona mayor, María José Vales, también concejala socialista, que se sume a la petición de la Xunta. La dirigente estaba ayer muy pendiente de la situación y esperaba noticias, pues As Patiñas es una concesión administrativa de marisqueo a pie, aunque estos días no la estaban trabajando.





El cambadés Samuel Lago tampoco se quedó callado. Informó de que la rotura se produjo en un tramo nuevo, pero “isto non quita a urxente necesidade de cambiar o colector”, manifestó. Y aunque no comparte la postura de Costas, pues le parece un “sinsentido, sobre todo tendo en conta que o servizo de Pontevedra informou favorablemente”, se dirigió a ambas administraciones. “Non poden seguir escusándose os unos nos outros, teñen que dar unha solución porque non podemos seguir así, é un grave perxuízo para o medio ambiente e para o sector”, declaró.





Precisamente la industria no comprende las reticencias porque “trátase dunha obra pública en dominio público” y la tubería actual, con el trazado puesto ahora en duda, se autorizó en 1995 en base a la Ley de Costas de 1988 y no se ha producido ninguna modificación. Para Durán hasta resulta paradójico, pues “la ley nos permite repararla, pero no podemos cambiarla”.





También el BNG de Cambados puso el grito en el cielo acusando a las tres administraciones de tratar el problema “cun rango que vai da pasividade á aberta hostilidade”. Del alcalde Lago dijo que “antepón a fidelidade ao seu partido” y del PP que se “escuda na obstrucción estatal”.