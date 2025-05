Un total de 600 personas pasaron por el escenario del Concurso de Música Tradicional Soalleira

Las 75 agrupaciones inscritas en el VII Concurso de Música Tradicional organizado por la Asociación Cultural Soalleira, supusieron el paso de 600 personas por el escenario del auditorio Emilia Pardo Bazán entre la sesión de mañana y la de tarde.



El patio de butacas del recinto se mantuvo lleno durante toda la jornada y los asistentes pudieron disfrutar de un evento que, año tras año, destaca por la alta calidad de las actuaciones, así como por la diversidad de estilos, reforzando la conservación y difusión de la música tradicional gallega.



El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, que asistió al arranque del concurso junto a la concejala de Cultura y Eventos, Elena Torres, agradeció el trabajo y la dedicación de la Asociación Soalleira de Dorrón, que junto con el Concello de Sanxenxo organizan la cita edición tras edición. “O voso traballo é cultura e sen cultura non hai nada”, apuntó Martín.



Asimismo, coincidiendo con la proximidad de las Letras Gelegas, también se proyectaron dos vídeos en honor a las cantareiras y la poesía popular oral, y con canciones interpretadas por el grupo de pandereteiras de Soalleira.



En cuanto a los ganadores de la edición, Grileiras de la A. C. Retranqueiros consiguieron el primer puesto de la categoría E; Caramuxos de la A. C. F. Fiadeiro encabezaron la categoría B; Retranqueirin@s de la A. C. Retranqueiros Dos se hicieron con el primer premio de la categoría C; Tiriteiras de la A. C. Tarmbainas ganaron la categoría A; y, finalmente, Meniñas de la A. C. Tarambainas consiguieron el primer puesto de la D.