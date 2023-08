El traslado de la Policía de Cambados a su nueva sede se retrasa a la espera de un servidor informático específico

El traslado de la Policía Local de Cambados a su nueva sede, en el centro de A Mercé, está solo pendiente de la instalación de un servidor informático específico para el cuerpo. Así las cosas, los agentes podrán ver cumplida su vieja aspiración de contar con una sede espaciosa y moderna en cuanto se cubra este servicio.

Cabe recordar que hace tiempo que venían reclamando un lugar idóneo para trabajar, pues las dependencias en la planta baja de la Casa Consistorial carecen del espacio necesario. Así, el año pasado, el Concello decidió que uno de los proyectos que ejecutaría el Obradoiro de Emprego sería la conversión del bajo del centro social en unas nuevas dependencias.



Esta parte estaba prácticamente finalizada en el mes de mayo, después de que los alumnos trabajadores realizaran los trabajos de albañilería y carpintería necesarios y siguiendo las peticiones de los propios policías sobre sus necesidades. Así, pasarán de tres salas de escaso tamaño a unas nuevas dependencias con un espacio común de recepción y tres puestos de trabajo; una sala de atestados; dos despachos para los oficiales; una sala de reuniones y una armería sin acceso exterior ni ventanas.



En principio, el traslado se iba a producir en la primera mitad del año.

Cuartel de la Guardia Civil

Por otra parte, aún se está pendiente de que la obra del nuevo cuartel de la Guardia Civil empiece, después de todos los problemas encontrados en la fase de excavación. El Gobierno central había indicado que se retomaría este mes. No obstante, no ha dado fecha para el traslado de los altos mandos que se trasladarían de Vilagarcía a Cambados aunque el nuevo edificio aún no esté y para lo cual el Concello les hará un hueco en A Merced, donde ya trabaja de manera provisional la plantilla tras el derribo del viejo acuartelamiento.