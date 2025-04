El TSXG rechaza un recurso para no embargar una finca en O Grove

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ha rechazado el recurso contencioso-administrativo presentado por una mujer al ser anulada su petición de suspender un embargo de cuentas y de una finca que posee en O Grove, por parte del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia (TEAR).



La recurrente argumentaba que tan solo percibe el ingreso mínimo vital y que la no suspensión de los respectivos embargos podría provocarle una situación de imposible o difícil reparación.



Por su parte, el TEAR alegó que la afectada no presentó justificación ninguna al respecto y que, además, el embargo de cuentas no puede afectar a ese ingreso al no alcanzar la cifra mínima embargable. También, añadió que el embargo de la finca de O Grove no afecta a la vivienda habitual de la mujer, por lo que no le causaría ningún tipo de daño irreaprable.



Así, el TSXG ha rechazado el recurso contencioso-administrativo presentado por la mujer. No obstante, existe la posibilidad de interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.