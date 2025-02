La Valedora no aprecia “mala praxe” de Sanidade ante el problema de falta de fármacos para el TDAH

La Valedora do Pobo cierra la investigación sobre el problema de falta de suministro de fármacos para el TDAH, abierta tras la denuncia de uno de los arousanos afectados por este problema a nivel estatal. En el caso de Galicia, la Valedora concluye, en respuesta al saliniense, que “non parece preciso continuar a investigación iniciada como consecuencia do seu escrito de queixa” y “conclúese este expediente”, “ao non detectarse mala praxe administrativa por parte da Consellería de Sanidade”.



Finalmente, el departamento autonómico envió la documentación requerida a la Valedora, tras cursar esta una segunda petición de datos, después de semanas sin obtener respuesta. No obstante, en vista de tal documentación, concluye la alta comisionada que el asunto del desabastecimiento desborda el ámbito autonómico.



“Á vista da información dispoñible, entendemos que a problemática existente vén a resultas de circunstancias alleas á propia Consellería de Sanidade, e que por parte da administración autonómica tense realizadas as accións oportunas de traslado da situación ao organismo competente (Aemps)”, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.



“Por este motivo, e considerando que a Consellería é consciente do problema e comparte a súas inquedanzas, non atopamos causa de inactividade ou inacción toda vez que activou os mecanismos necesarios para alertar do desabastecemento do medicamento” en cuestión.

Investigación a nivel estatal

Eso sí, el caso sigue a nivel estatal. La Aemps, siendo un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, es auditada a su vez por una investigación abierta en el Defensor del Pueblo. Justamente, desde la comarca de O Salnés también se había puesto en conocimiento del aquel alto comisionado de las Cortes Generales tal problema de desabastecimiento de fármacos.

Una situación, eso sí, que tanto desde la Agencia estatal como desde la Dirección Xeral de Farmacia indican que ha mejorado en las últimas semanas, aliviando las dificultades de los clientes para encontrar estos medicamentos en las farmacias. A pesar de ello, sigue habiendo problemas y, en caso de no localizarse las cajas necesarias, recomiendan acudir al médico para pautar la toma de otros medicamentos con los mismos principios activos o fármacos alternativos.