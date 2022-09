Un vecino de O Grove consigue los resultados de los análisis de su hija con una sentada en el centro de salud

Los problemas de falta de personal de Atención Primaria en los centros de salud siguen generando situaciones inverosímiles, como la protagonizada este lunes por un vecino de O Grove. A través de un vídeo retransmitido en directo en las redes sociales Miguel Bravo denunció que se encontraba en Monte da Vila para recoger los resultados de los análisis que le habían realizado a su hija de dos años en el Hospital Provincial por un bulto en el cuello, pero “no hay pediatra y nadie puede dármelos”.



Ante esta situación, el vecino meco decidió hacer una sentada en el centro sanitario. “No tiene ningún tipo de medicamento, no le prescribieron nada y hasta que alguien me dé los resultados no me pienso mover de aquí”, advirtió. Además, hizo un llamamiento para conseguir apoyo con el objetivo de “hacer un poquito de fuerza para que esto cambie de una vez”.



La historia se viralizó enseguida en diferentes foros en los que se tratan asuntos relativos al municipio grovense y, pocos minutos después, fue mostrando en otros vídeos cómo se iban sumando varias personas que se sentaron en el suelo del centro médico junto a él para apoyar su protesta. “Es una vergüenza que todos paguemos impuestos para llegar al médico y que nadie te atienda. ¿Ésta es la sanidad pública que hay en este país?”, se preguntaba Miguel Bravo.



Finalmente, unas horas después de iniciar la sentada, anunciaba que había conseguido obtener los resultados de los análisis. “Despois de sentarnos e protestar, ao principio solo nos daban unha folla de reclamacións e agora xa nos atenderon”, resumió, y añadió que “xa sabedes, hai que protestar”.