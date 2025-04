Los vecinos reabren la capilla de San Pedro tras la reciente muerte de José Prado

La capilla de San Pedro de Mouzos, en Tremoedo, abrió ayer sus puertas para recibir a los primeros peregrinos de la temporada. Es un acto que en los últimos tiempos se ha convertido en tradición, con el arranque de la Semana Santa y gracias a la labor que durante años realizó José Prado. A sus 98 años seguía haciéndolo con regularidad y el cariño que se granjeó en la parroquia lo hizo merecedor de un homenaje el pasado enero.



Tremoedo lloraba poco después su fallecimiento. José Prado murió el 17 de febrero. Pero su legado continúa.



Ahora, su familia y un grupo de voluntarios que lo acompañaban en esta labor de apertura del tempo y guía de los visitantes sigue adelante con este propósito.



“Queremos continuar co seu legado e manter viva a capeliña, abríndoa aos peregrinos e veciños cun ambiente de acollida, paz e cantos”, explican desde el grupo, que ayer mismo procedió a la reapertura de la iglesia para este cometido. No faltó la entonación del tema que siempre acompañaba las visitas, “A Canción do Peregrino”.



La apertura de la iglesia se produjo a las 10 de la mañana y el grupo de voluntarios intentará mantener el mismo horario durante toda la temporada.

El homenaje

El homenaje a José Prado tuvo lugar el pasado 25 de enero, con respaldo del Arzobispado de Santiago. Su nombre quedará grabado ya en la historia de la capilla, como el de su hijo Jaime, fallecido años atrás, y quien había sido uno de los impulsores de la construcción del templo, en 1978. También de la reconstrucción de 1999.



En aquel homenaje destacaron y agradecieron a José Prado su “dedicación e compromiso”, que consiguieron hacer de la vilanovesa capilla de San Pedro de Mouzos “un lugar de encontro e descanso para milleiros de camiñantes”, tal y como valoraron los promotores de aquella iniciativa.