Vilanova adereza la Festa do Mexillón e do Berberecho con Panorama y lleva la carpa al “mar”

Vilanova se prepara para la celebración de sus fiestas grandes del verano, las del Mexillón y el Berberecho, que este año contarán con una novedad importante: la carpa de degustación se ubicará en la Praza do Castro, junto al paseo marítimo, en lugar de en el Xardín Umbrío, para no tapar la plaza de abastos durante tantos días. Panorama, De Vacas, Take it Easy y, nuevamente Roi Casal, conformarán el cartel de esta vigésimo novena edición en la que no faltará la entrega de las insignias de Ouro e Brillantes, cuyos destinatarios se desvelarán antes del acto solemne, que tiene lugar el último día, el domingo.



La exaltación comenzará este jueves, a las 13 horas, con la apertura de la carpa donde los asistentes podrán disfrutar de los productos estrella en diferentes elaboraciones y a precios que aún están por definir. La organización suele reservar más de 10.000 kilos de mercancía para cubrir la elevada demanda que registra el evento. El funcionamiento será el habitual: primero habrá que comprar los tickets en la taquilla.



El alcalde, Gonzalo Durán, el concejal de Cultura, Javier Tourís, y otras autoridades y miembros de la organización presentaron ayer el cartel y explicaron que el cambio de la carpa responde a una demanda de los vendedores del mercado y cuenta con el apoyo de la asociación de comerciantes, y “a ver que tal resulta. En principio, a todo el mundo le está pareciendo muy bien”.

El programa Sonatas de Verán ofrecerá conciertos de Susana Seivane y Treixadura el fin de semana del 19 y 20



Tourís explicó que habrá actuaciones de “primeiro nivel” para el evento, que incluye otra fiesta importante, la del Carmen, que se desarrollará el sábado 12, pero también para el siguiente fin de semana, con Susana Seivane y Treixadura. Y como novedad, porque “así nolo pediu a hostalería, haberá actuacións en diferentes lugares”.



Así, respecto a las citas más próximas, Panorama actuará el viernes en el Parque do Cabo (23 horas), el sábado De Vacas estará en la Praza do Castro (22 horas) y Roi Casal y Take it Easy estarán el domingo en el Xardín Umbrío, a las 13:30 y 21:30 horas, respectivamente. “Será a tónica durante todo o verán”, informó el concejal para, a continuación presumir de la oferta musical organizada por el Concello para la época estival: “Seguimos coas Sonatas; son dous meses e medio de actuacións todos as fins de semana”. Indicó que el municipio estuvo a “rebentar” en el I Certame de Boleros e Canción Mariñeira, celebrado el domingo, y también M80 ofreció una “actuación espectacular”. “Vilanova está de moda”, añadió.



Durán aprovechó para “felicitar” al también primer teniente de alcalde por su liberación como diputado provincial y le advirtió que estarán “vigilantes y expectantes”, esperando que “trabaje más desde Pontevedra, de lo que ya trabaja ahora por el Concello de Vilanova”.