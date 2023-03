Vilanova busca financiación para renovar el césped del Deiro, pero primero cerrará el campo

El Concello de Vilanova asegura que está buscando vías de financiación para renovar el césped artificial del campo de fútbol de Deiro. Calcula que tendrá un coste de 250.000 euros, pero señala como prioritario reformar el cierre perimetral para salvaguardar la inversión y, de hecho, licitará este proyecto en breve.



La concejala Nuria Morgade manifestó que comprenden las quejas del UD San Miguel de Deiro, que el pasado jueves decidió hacer público su malestar por el estado del campo. “Entendemos a necesidade e a súa situación, pero non podemos facer unha inversión de 250.000 euros e que entre xente allea e poida estropealo”, añadió. El problema de estas entradas también fue referido por el club.



Es por ello que, según explica, primero se han afanado en buscar financiación para realizar un cierre en condiciones y esta semana han decidido ejecutarlo con el Plan Concellos y con la previsión de hacerlo en breve, siempre teniendo en cuenta que el proceso de contratación tiene unos plazos.



Morgade también aseguró que nunca han dejado de buscar financiación para renovar la hierba, que tiene 17 años de antigüedad y que ha sido motivo de lesiones de jugadores. Y no solo para el campo de fútbol de Deiro, también para la renovación de otros de la localidad que se encuentran en mal estado. No obstante, no tienen fecha aproximada de cuándo podrá ser una realidad.



La concejala defendió que el gobierno local de Vilanova apoya el deporte y, de hecho, indicó que se han realizado inversiones recientes como unas obras en los vestuarios en los que se invirtieron unos 34.000 euros. El equipo de fútbol reconoció el jueves que efectivamente se habían realizado mejoras en los últimos tiempos, pero explicaba que decidieron hacer pública la situación porque lo más urgente no llega y “es un peligro”, además de que la Federación les ha advertido de que quizás el año próximo no puedan usar el campo y creen que la parroquia no lo merece.