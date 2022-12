Vilanova llevará a Costas ante la justicia por no autorizar la sustitución del colector del litoral

La Xunta no ha conseguido convencer a Costas de que autorice la renovación del colector de saneamiento de Vilanova a la EDAR de Tragove, así que va a recurrir a la vía judicial y mientras tanto, dejará la obra en “stand by”. Será el Concello de Vilanova quien interponga el recurso contencioso administrativo contra la decisión estatal, al considerar que es la única salida para solucionar el problema de vertidos que genera la vieja infraestructura en la costa. Así lo acordaron en una reunión mantenida ayer y en la que también estuvo Cambados, que propuso medidas “intermedias” como solución “máis inmediata”, visto que otros caminos pueden llevar un tiempo que, en eso sí coinciden las tres instituciones gallegas, pesará sobre la salud de la Ría de Arousa.



Precisamente por eso, la vía judicial había quedado descartada en un primer momento para resolver este conflicto que lleva meses sobre la mesa, pero el concello vilanovés se reunirá hoy mismo con los abogados porque “ya no nos queda más remedio ante el bloqueo de Costas, del PSOE, a un proyecto fundamental para solucionar un problema gravísimo para las mariscadoras, el sector del mar industria y toda la ría”, expuso su teniente de alcalde, Javier Tourís.



Cabe recordar que el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra sí había dado el visto bueno a este proyecto de Augas de Galicia valorado en algo más de un millón de euros y que además, aún está en vigor la concesión otorgada a la actual tubería, la que se pretende renovar. Por ello, les parece “surrealista” la postura adoptada en Madrid, en la dirección general, de rechazarlo y plantear su desmantelamiento e instalar la nueva fuera de dominio marítimo público-terrestre, cuestión rechazada a nivel autonómico por considerarla inviable.



Según Tourís, en la reunión, Augas también le trasladó al alcalde cambadés, Samuel Lago, que sus propuestas “no son factibles”. Lago expuso en un comunicado posterior que se trata de reducir el aporte de pluviales procedentes de Vilanova y construir el tanque de tormentas, que también está en el proyecto, y sustituir y redimensionar las bombas de diferentes bombeos. “Estamos convencidos de que con estas tres actuacións, e así o confirman os técnicos, se reduciría o problema dos verquidos nun 90 % porque a maior parte dos mesmos se producen nos aliviaderos en momentos de chuvias intensas, non son fallos técnicos das bombas nin por roturas”, detalló.

Lago tiene un sí de Costas

El regidor aseguró que estas medidas “intermedias” recibirían el “beneplácito” de Costas, pues así se lo trasladó en una reunión mantenida la semana pasada con su directora general y dos técnicos. “Deste xeito, a situación quedaría resolta en gran medida polo menos ata que se resolva o contencioso, que Costas autorice a obra ou ben que Augas presente un proxecto modificado”, manifestó, pero considera que las dos últimas vías, “se dilatarían no tempo” y lo que “necesitamos é unha solución urxente porque o sector estase vendo prexudicado entre as disputas de Augas e Costas e non podemos nin queremos consentilo”.



El alcalde cambadés también indicó que la administración estatal ya le “advirtió” a la gallega en 2021 que, tal y como estaba planteada la renovación del colector, “era inviable en moitos dos seus tramos”.