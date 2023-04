Xironsa “tira a toalla” y renuncia a su festival de verano ante la “falta” de apoyos económicos

Finalmente Xironsa no celebrará este verano su festival. La asociación de Corvillón lo venía meditando desde finales del año pasado y aunque realizará alguna actividad, como el Xantar, para mantener el nombre después de 22 años de celebración, no habrá cartel musical más allá de las actuaciones de sus grupos. “Non podemos”, lamentaba ayer su presidente, Liso González.



El problema es económico y señalan la “nula implicación” de la Xunta, cuya línea de ayudas para todos los festivales de entidades sin ánimo de lucro de Galicia es de 30.000 euros; “a todas luces insuficiente”. Pero sobre todo, su objetivo era que el Concello de Cambados sintiera suyo el evento y “apostara por el, como fan noutras vilas”. Por contra, notan una “falta de aprecio” en los últimos años. Así lo señalan en un comunicado que han publicado en sus medios oficiales.

Comunicado difundido por la asociación de Cambados para explicar su decisión

Ya en noviembre, Xironsa dejó constancia en este diario de la situación y el gobierno local replicó que le concedieron 26.000 euros en ayudas, pero González matiza la cifra indicando que de ayuda directa fueron 4.800 euros, porque el resto fueron para actividades de celebración del 400 aniversario del Muíño da Seca y eran fondos del GDR. “E nós encantados de colaborar e seguiremos facéndoo, pero non eran para o festival en si, non mitigaban o orzamento. Respectamos o seu modelo cultural, con actuacións como a de Nicky Jam, que custou 48.000 euros, pero sen apoio serio, non podemos seguir”, añadió. La edición del año pasado, con tres días de música y actividades de todo tipo, ascendió a 130.000 euros.

Por el escenario de Xironsa han pasado grupos como Sés y Heredeiros da Crus. El cartel musical fue creciendo de año en año porque, según el presidente, los gobiernos locales de los últimos tiempos habían ido incrementando su apoyo económico, pero ahora los socios “están cansos de tirar case sen axuda” y ante el “desgaste”, deciden “tirar a toalla”.

Cobrar entrada, descartado

Respecto a la posibilidad de cobrar entrada, lo valoraron, pero “lastimosamente, se entramos nese mercado, coa oferta que hai, non vas vender”, lamentó González. Y es que recordó que tenía una función también “educativa, de manter as tradicións e de dar un escaparate digno ao panorama musical galego actual”. A este respecto, puntualizan que los “festivais empresariais son necesarios, pero non a costa de eliminar os organizados” por asociaciones sin ánimo de lucro, pues no les parece equilibrado que solo un evento reciba “2,5 millóns en axuda directa” de la Xunta.