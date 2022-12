La Xunta y el Concello ultiman la ampliación de la concesión del puerto deportivo Nauta

La consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, y el Concello de Sanxenxo celebraron ayer una reunión en la que ultimaron los detalles para la ampliación del plazo de la concesión del puerto deportivo Nauta Sanxenxo. Además, ambas administraciones denunciaron durante el encuentro el “grave impacto do proceder do Goberno central impoñendo un novo canon sobre a superficie adscrita e concesionada nos portos autonómicos”. La medida afecta a entidades como Nauta, además de otras de la cadena mar-industria.



De este modo, la Xunta explica que el canon establecido bajo criterios de la Dirección General de Costas “multiplicaría o importe que a día de hoxe aboa Nauta Sanxenxo a Portos como concesionaria do porto de titularidade autonómica polos servizos que o ente público lle presta”.



La presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, y el alcalde, Telmo Martín, ahondaron durante la reunión en los proyectos de Nauta Sanxenxo y advirtieron de que la posible ampliación de la concesión se vea afectada por la pretensión de Costas de imponer el nuevo canon a los terrenos que ocupan superficies adscritas. “Isto afectaría aos terreos ampliados nos portos que foron transferidos á Xunta en 1982 e polos que os concesionarios xa aboan a correspondente taxa a Portos de Galicia dado que dita adscrición conforma unha entidade única coa zona do porto transferida”, señala el gobierno gallego.



De esta manera, explican que las entidades como Nauta “Sanxenxo terían que aboar por unha parte a taxa autonómica da concesión polos servizos que se lle prestan e, a maiores, outra ao Estado por un importe que multiplica o da autonómica”.



La Xunta ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el establecimiento del canon por parte de Costas.