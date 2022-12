La Xunta da luz verde ambiental al plan especial para el futuro auditorio-multiusos de Meaño

La Xunta de Galicia ha dado el visto bueno ambiental al plan de infraestructuras y dotaciones (PEID) A Toxa, el suelo donde el Concello de Meaño prevé la futura construcción del ansiado auditorio y multiusos.



El Diario Oficial de Galicia incluyó ayer el anuncio por el que da publicidad al informe ambiental estratégico sobre este documento de ordenación.



Dicho informe concluye que este PEID no es necesario someterlo ya a un trámite mucho más largo, el llamado procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica. No es necesario porque, señala la Consellería, de la ejecución dicho plan especial “non se prevén efectos ambientais adversos significativos”. Queda así despejado el trámite ambiental, aunque el desarrollo del proyecto y su tramitación tendrán que tener en cuenta algunas observaciones contenidas en este informe ambiental.



Por ejemplo, la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo ordena la justificación en este plan de la “adaptación ao entorno da solución proposta no interior da parcela”, puesto que “require da execución de desmontes, escavacións, desniveis e varios ascensores, co custo, impacto e problemas de mantemento e accesibilidade que isto supón”.



También se deberán tener en cuenta medidas para “garantir o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a mínima alteración do relevo natural dos terreos”. En la planimetría, además, se deberá representar “a situación completa dos servizos urbanísticos existentes”, de cara a evaluar necesidades de ampliación o refuerzo de redes. Todo ello, ya que será obligado garantizar el abastecimiento y el saneamiento.



A mayores, según el Instituto de Estudos do Territorio se deberá apostar por especies autóctonas en las plantaciones previstas en las zonas verdes.