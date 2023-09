La Xunta garantiza su visto bueno al Plan Especial cambadés “grazas” a su nueva Lei do Litoral

La Xunta garantiza que con la entrada en vigor de su nueva Lei do Litoral de Galicia podrá informar favorablemente sobre el Plan Especial de Ordenación Portuaria de Cambados, que lleva más de un lustro en tramitación y con varias redacciones de por medio, con problemas también en algunos de sus departamentos. No obstante, el informe remitido por Costas del Estado fue demoledor, pues ponía en duda una larga vida a empresas e infraestructuras pegadas al mar, aunque después, verbalmente, señaló que no habría problema si se justificaba como de necesidad. Ahora falta que lo confirme por escrito, cuando informe nuevamente sobre él.



En esas está el documento, después de que Portos de Galicia hiciera una serie de puntualizaciones que, espera, convenzan a la administración central, y de que el Concello aprobara de manera inicial lo que, esperan, sea el Plan definitivo y aceptado ya por todas las administraciones que tienen que pronunciarse.



Por parte de la Xunta no habrá problema, como señaló ayer la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien instó al Ayuntamiento a seguir tramitándolo porque su administración “informará favorablemente grazas á Lei do Litoral que entrou en vigor o pasado dous de agosto”.

Una normativa que según ella y el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, nació como reacción a ese informe sobre el plan cambadés. “Saiu en defensa do sector ante esa lei estatal”, apuntó este último. Porque en ese documento “se facía unha interpretación totalmente restritiva e arbitraria, nada que ver co que di a Lei de Costas do Estado”, añadió Vázquez, quien detalló que para proteger al sector mar industria, la norma gallega le concede la calificación de sector estratégico y protege su instalación en la costa siempre y cuando dependa del suministro de agua del mar, como es el caso de las empresas de Tragove. De hecho, realizaron estas declaraciones durante una visita a Angulas Aguinaga (Limar) donde una de sus directivas, Lina Solla, expuso que la nueva norma les da “un pouco máis de tranquilidade” y que tenían “parados” planes inversores de futuro por la “inseguridade xurídica” de ese informe. Cabe recordar que hace un par de años presentaron un proyecto de ampliación en Cambados de 28 millones de euros que ahora solo espera a que el Plan Especial tenga luz verde definitiva.