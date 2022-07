La Xunta obliga a introducir cambios en la modificación urbanística para A Torre en Baión

El Pleno de Vilanova de esta semana añadió un punto por urgencia, fuera del orden del día. Se trató de cambios a introducir en la modificación puntual número 24 de las normas subsidiarias que rigen el urbanismo en la localidad, que carece de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El gobierno local optó por la vía de urgencia ya que, de no hacerlo, el trámite se dilataría dos meses más, hasta la próxima sesión, en perjuicio de los vecinos que promueven esta modificación, para actualizar la regulación de la situación del núcleo rural de A Torre, en la parroquia de Baión.





En A Torre

El proyecto de modificación urbanística se inició ya hace años. Este superó el trámite ambiental ante la administración autonómica en 2020, pero, posteriormente, la Xunta, en uno de los últimos trámites antes de la aprobación definitiva, ha obligado a introducir algunas modificaciones.





La aprobación de estos nuevos cambios es lo que se votó en Pleno durante la sesión del lunes, a través de una modificación provisional.





Desde la oposición, Elena Cores, de Gañemos Vilanova, criticó que no sea el Concello el que realice de oficio este tipo de modificaciones puntuales. “Os veciños teñen que gastar moitos cartos nelas”. Es un reproche que el grupo opositor reitera en cada nueva modificación puntual que acumula el urbanismo del municipio. Además, lamentó que esta en concreto “estivera mal” y motivase también que “a Xunta pida un deslinde”.





La modificación puntual número 24 de las normas subsidiarias se fundamenta en que la delimitación urbanística en la zona, reza la memoria, “atópase plenamente desactualizada ao non conterse a realidade territorial das edificacións preexistentes nin a unha delimitación axustada con precisión ao parcelario”.





También consta que esta delimitación “non está adaptada a lexislación urbanística vixente”.





Por ello se justifica la modificación puntual, para “resolver esta inadecuada situación, ademais de aproveitar o proceso para reformar o proxecto cara a integración dentro do núcleo, as novas vivendas que, por mor da aplicación da nova lexislación, poden integrarse plenamente na estrutura urbanística do medio rural”, subrayan.