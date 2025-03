Ayuso y Mazón no asumen su mala gestión

Ayuso y Mazón tienen mala gestión y casos de corrupción, la primera su hermano y su novio que hicieron negocio durante el Covid mientras fallecieron 7.291 personas en las residencias sin atención médica ni tratamiento paliativo con el sufrimiento que eso conlleva por hacer un macabro y triste protocolo. Por lo tanto, Ayuso no está legitimada para dar lecciones a nadie como está haciendo a diario. A Mazon le pasó lo mismo por abandono de sus responsables el fatídico día 29 por no incorporarse a la comisión de emergencias a la primera hora, y sin ser localizado para dar la orden de enviar las alarmas a la ciudadanía. Llegó a las 20.28 horas después de haber fallecido 227. Y aún se quiere amarrar el cargo, con la excusa que es para la reconstrucción, pero es para hacer negocio adjudicando a dedo las obras a sus amigos del Gurtel. Cualquier persona con valores humanos hubiera dimitido por el abultado fracaso de gestión política no acto para el cargo. Creen que echándole la culpa a los demás van a desviar la atención de su fracaso. Si hubiera hecho como su compañero presidente de la Comunidad andaluza, y los otros dos presidentes del PSOE, de la Comunidad de Castilla la Mancha y el presidente de Cataluña, no habría tantos muertos.



Ayuso y Mazón no se cansan de atacar a Sánchez, llevando la voz cantante del PP nacional como si ellos fueran los máximos responsables del partido, marcándole el paso, eclipsando el discurso propio de Feijóo.

El electorado de la Comunidad de Madrid y de la de Valencia ejercieron la libertad de votar a gobiernos del PP después de ser las comunidades más corrupción y mal gestionadas de España. En ninguna comunidad gobernadas por el PP y el PSOE se hicieron protocolos para dejar sin asistencia médica a los internados en las residencias.



Con los protocolos negativos de Ayuso en Madrid hubo más fallecimientos que en Barcelona.

Aquí se puede comprobar que Ayuso bien vendió la libertad hostelería abierta en pleno Covid como el mejor proyecto ideológico para su autonomía. Tomar cervezas y atacando a todas las medidas de Sánchez contra el Covid 19 y echándole la culpa al vicepresidente Pablo Iglesias obviando que las competencias de sanidad son plenas de las comunidades autónomas. Sin embargo los ciudadanos/as madrileños le premiaron con una mayoría absoluta que antes no tenía.



En la Comunidad de Valencia cansados de la corrupción la derecha perdió las elecciones y votaron gobierno PSOE-Compromiso, pero lo perdieron, y eligieron otra vez PP-VOX con los resultados que dejaron claro que no defendieron la seguridad ciudadana cuyo máximo responsable, el presidente Mazón, que se fugó como Puigdemont.



El caso es que las negligencias de Ayuso y Mazón son palmarias. Pero atacan y transvasan sus responsabilidades a los demás y no asumen las propias.



Estas desgracias seguirán ocurriendo mientras el electorado siga votando a mentirosos y propagandistas para gestionar mal el bien común. También los ciudadanos debemos de tener criterios y votar a quien mejor defienda los intereses generales. La gente que se deje arrastrar, sin darse cuenta de que la propaganda de partidos no da pan porque defienden a una minoría de privilegiados.



Aclarar que los gobiernos del PP tuvieron la mala suerte de encontrarse con muchos desastres mal resueltos por negarse a la autocrítica buscando culpables fuera.