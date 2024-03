Fondos de la UE

El tribunal que conforma los destinos para los que se solicitan los fondos de la Unión Europea, no está conforme con el destino que se hace o se está dando a dichos fondos de la comunidad europea, hay dudas y sospechas de a donde se desvían, las auditorias no están claras y la cantidad se hace mareante, al rondar los 163.000 millones de euros. Son los llamados Fondos Europeos de Next Generation, que se gestionan, mediante préstamos y subvenciones, existiendo la sospecha, que en España, se dedican a otras cosas bien diferentes. Como pueden ser gastos corrientes de los presupuestos del Estado, existe una corriente de opinión en la comisión, que no gusta lo que acontece con estos fondos en España.



El inquilino que se asienta en la Moncloa, comienza a sentirse incómodo y molesto, al estar el presidente en el ojo de huracán, sobre el reparto de esa masa dineraria tan importante, los exámenes de la Comisión sobre la situación española, se harán a lo largo de este año, para intentar aclarar a donde y como se invierten y destinan esos acaudalados fondos.



Hay que tener en cuenta, que el ejecutivo, no pasó la reválida de sus dos exámenes anteriores, uno en octubre del 2022 y el siguiente en el mismo mes del último año, recién finalizado, en donde al parecer se han localizado en esos fondos europeos, pagos hechos de forma indebida, o no relacionados con los mismos.



A la Comisión, le preocupa y mucho, la lentitud en la que se está ejecutando el plan, así como, su falta de transparencia. Según algunas fuentes, siendo España, el primer país, en solicitar las subvenciones, solo han llegado unos 35.000 millones de euros, a las familias y empresas, es decir el 42% del total.



Siendo esta parte, lo que más preocupa a dicha Comisión, ya que, este plan, debe quedar liquidado en el año 2026. Pero, todavía resta por cumplir el resto del programa establecido. Al parecer, los fondos, de alguna manera, están siendo reconvertidos al sector público, en detrimento del privado, que, en realidad, fue para lo que se diseñó el programa. En definitiva, se desconfía de que, estos fondos se están empleando para tapar los numerosos agujeros públicos. No para los proyectos de inversión empresarial, lo que está lastrando la economía española y la falta de inversión, en su conjunto, la creación de empleo neto.



Lo más preocupante, es que, no se aclara, cual es la situación real de estos fondos y sus cuantías a donde van a parar, si la empresa y familias, no reciben, pese a solicitarlo para sus proyectos, cantidad alguna, para poner en marcha sus proyectos de inversión, será ciento entonces de que hay una manipulación interesada en el control de dichos fondos. Alguien tendrá que explicarlo algún día.