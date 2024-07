Hay jueces que hacen política

Hay jueces y líderes del PP que al unísono acusan al legislativo y al gobierno de que no respetan la separación de poderes cuando ellos son los primeros en no hacerlo. La separación de poderes exige lo siguiente. El poder emana de la soberanía del pueblo eligiendo al legislativo y este nombra gobierno y la renovación de los órganos judiciales.



El Parlamento legisla , los jueces aplican la ley y el gobierno, gobierna. En uso de sus facultades, el Parlamento aprobó por mayoría absoluta una amnistía que una minoría de jueces en distinta estancias y en el Supremo no quieren aplicar a los beneficiados de la misma, mientras que otros jueces lo hacen. Algunos jueces coinciden con el PP. VOX atrincherados en las instituciones declarándose en rebeldía no reconociendo la separación de poderes, ni la amnistía. Los jueces más rebeldes utilizan descaradamente la justicia políticamente. Podemos citar Castellón, Peinado y Aguirre, entre otros, que en países democráticos anglosajones estarían cesados por sus descaradas actuaciones jactándose en un vídeo “de que a este gobierno le quedaban dos telediarios, y se van a tomar por el culo”. Nadie puede hacer y decir esas barbaridades saliéndose de rositas como estos señores. Luego se quejan de que la justicia no es independiente, cuando cada juez hace y dice lo que quiere, saltándose la ética profesional sin que sus superiores le abrieran expediente. Los jueces citados más arriba, y otros, son balas perdidas en la organización judicial.



No cumplen la Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo pronunciándose a través de las elecciones generalas, lo que lleva a la renovación del Parlamento y a su vez de los principales órganos judiciales. Sin embargo, el PP y la mayoría de jueces conservadores en el Poder Judicial lo bloquearon más de cinco años, después de incumplir la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial que afirman su renovación.



En el juicio a los independentistas celebrado en el Supremo no se le reconoció enriquecimiento personal, ni terrorismo.



En el informe que pidió el PP a la Comisión de Venecia, tampoco vieron enriquecimiento personal, ni terrorismo. Pero los jueces citados después de años, sacan de la manga, terrorismo e enriquecimiento personal. Ahora, la mayoría conservadora en el Supremo, que antes de ser aprobada la ley de amnistía, hicieron declaraciones de ilegalidad como los políticos de la derecha. Parece ser que recurrirán al Constitucional, tan denostado por el PP ahora que no tienen mayoría conservadora. Pero así alargan la batalla política judicial contra el Gobierno, y en especial contra Sánchez y su mujer que son el objetivo a batir.



Estos jueces nombrados por el PP están obsesionados con ideas fuera de lugar muy peligrosas para la democracia y el Estado de Derecho.



No se puede negar que hay jueces y políticos con mucho poder apoyados por otros más poderosos que hacen que la democracia y el Estado de Derecho se vea deteriorado. Pero por otra parte hay una mayoría de políticos y jueces y pueblo en general que venceremos estos poderes fácticos que tanto daño hacen a la convivencia.