Cuando comenzó el proceso que ha culminado encumbrando a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular nacional y que hoy mismo encumbrará a Alfonso Rueda al frente de los populares gallegos, muchos esperaban (y deseaban) que en el seno de nuestra formación se abriese una brecha interna y protagonizáramos una adaptación a la española de la serie ‘Juego de Tronos’. Pero nada más lejos de la realidad. Tal y como rezaba el lema del XX Congreso Nacional: lo haremos bien. Y, en efecto, lo hemos hecho bien.





Mientras en la coalición de Gobierno que ocupa la Moncloa las luchas de egos son constantes, mientras en el PSdeG no se sabe quién es el líder y mientras en el BNG todo queda sometido a los procesos de reflexión de Ana Pontón; en el Partido Popular hemos vuelto a demostrar cuáles son nuestras prioridades. Ni los cargos, ni los personalismos. Nuestras prioridades son España y Galicia. A las pruebas me remito...





Apenas un mes y medio después de que el ya ex presidente de la Xunta aterrizase en su nuevo despacho de la madrileña calle Génova, todas las encuestas hablan ya del “Efecto Feijóo”. O lo que es lo mismo: el Partido Popular se sitúa a la cabeza de los sondeos electorales y nuestro presidente es el líder mejor valorado por el conjunto de los españoles. Nosotros en Galicia ya conocíamos su valía, pero me alegra que ahora el resto de país descubra también que en él encontrarán al mejor presidente del Gobierno de España. Así que... Sánchez, calienta que sales (de la Moncloa).





Y si Alberto Núñez Feijóo será quien devuelva la mayoría absoluta al Partido Popular en el Congreso de los Diputados, hoy mismo comienza la quinta mayoría del Partido Popular de Galicia con Alfonso Rueda a la cabeza. Sus años de experiencia, su impecable gestión y su profundo conocimiento de nuestras gentes son su mejor aval. Tuvo al mejor maestro y cuenta a su lado con el mejor equipo. Sobre todo desde que hemos sabido que Paula Prado se convertirá en la primera mujer en ocuparse de la Secretaría General del partido. ¡Suerte compañera! Sabes que estoy a tu disposición.





Mientras muchos hablan de continuismo en el mal sentido de la palabra al ver que el nuevo Consello de la Xunta continúa con los mismos componentes (a excepción de la acertada apuesta por Diego Calvo), yo lo que digo es: ¡bendito continuismo! Galicia tiene desde hace años el mejor equipo de gobierno posible y no se me ocurre mejor forma de explicarlo que recurriendo al símil marinero utilizado por la decana de este Consello, Rosa Quintana, en su toma de posesión. “Hoxe non desembarca ninguén e iniciamos unha nova singradura cun novo patrón, pero firmemente convencidos de que estamos e seguiremos no bo rumbo”, decía.





El buen rumbo que seguirá Galicia con Alfonso Rueda como presidente de la Xunta es incuestionable. Pero por si alguien dudaba aún de su compromiso con Galicia, él mismo ya ha dicho que no dudaría en llevar la contraria a Feijóo por defender los intereses de Galicia. Un fiel reflejo de que, como decía Manuel Fraga, aquí no hay “ni tutelas, ni tutías”. Porque hoy, más de tres décadas después de aquel Congreso de refundación, seguimos teniendo las cosas igual de claras. Lo hemos hecho bien y lo haremos aún mejor.





Diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia