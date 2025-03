La inhumana política de Trump-Putin

ay gente que busca el poder no para servir el bien común como vemos con el gobierno de EEUU presidido por Trump unido a Putin, a pesar de que EEUU y Rusia fueron sistemas antagónicos. Nos encontramos con dos hombres que van a sus negocios particulares. A pesar de todo, esperamos que la democracia de EEUU le pare los pies a Trump y Putin porque este último tiene la mano negra para liquidar a todo opositor, sea político, o ciudadano. Trump fue un showman antes de ser presidente y sigue siéndolo. Tiene comprados todos los medios de comunicación de los EEUU, por eso volvió a ser presidente gracias a ellos y despistados que le votaron por ser muy conocido, (pero el hecho de ser muy conocido, según va, no va ser aceptado), por hacer un Gobierno privativo de especuladores y carentes de valores democráticos. Lo malo de estos showman es que es muy peligroso crear conflictos a todos los niveles en el mundo con graves consecuencias por sus inhumanas relaciones políticas atacando a otros países que quieren vivir su vida.



Los que forman el gobierno de EEUU y Rusia son propietarios de los medios de comunicación, y redes sociales más importantes del mundo y unidos harán todo lo posible para impedir que la UE se consolide. Putin, como buen dictador, invadió Ucrania y seguirá acaparando el resto. Y Trump, lo mismo que Putin, dejó claro que está contra la UE al decir, “que se creó para joder a EEUU ”, Ignorando que su país hizo lo mismo uniéndose a varios estados federados. El mismo derecho le asiste a la UE.



La UE se unió sin invadir otros estados, como históricamente lo vienen haciendo EEUU, últimamente Palestina, y Rusia con Ucrania.



Los ciudadanos que aún tenemos democracia podemos votar a gobiernos que defiendan nuestros derechos. No debemos admitir que nos calienten la cabeza estos belicosos, nos quieren hacer creer que todo es un desastre y con ello volverán a guerras para hacer sus negocios.



Hay que tener mucho cuidado con políticos que usan las debilidades humanas para convencernos de que buscan el bien común. A la vista está el mal trato que le dio Trump a Zelensky, humillándolo públicamente sin importarle las víctimas de Ucrania para satisfacer al invasor Putin. Acusó a Zelensky de provocar la guerra mundial. Cuando son ellos los que la provocan. Trump se aprovecha de la democracia para acabar con ella, lo mismo que hizo Putin. En democracia se puede protestar y votar a quien se quiera. En dictaduras no eres nadie, ni libre para criticar, manifestarse por muy oprimido que estés. Hay que estar desnortados/as por votar ultras que solo quieren ser élite. Venden lo que no tienen para ganar y luego crear un infierno. Se aprovechan de la crisis y la fomentan con propagada para que les voten cabreados, frustrados y descalzos. Por eso es necesario que los gobiernos demócratas den respuestas y cumplan con su deber y no dejar que ganen el relato ultra, porque no son ejemplares, mienten y ponen todo patas arriba como Trump por culpa de los gobiernos democráticos por no hacer frente al desencanto que sirve para mejorar la democracia. Para eso tenemos que tomar la molestia de manifestarnos para que los gobiernos democráticos cumplan con su deber. La democracia es como una planta que hay que regar a menudo para que no se marchite y desaparezca. Ante los bulos debemos esperar a que los jueces dicten sentencia firme, y exigir a los partidos que elijan gente capaz y honesta y ser responsables de sus corruptos y cargos públicos y expulsarlos, en vez de protegerlos como si el partido fuera el corrupto.



En estos tiempos los partidos ultras poseen la atención de muchos medios de comunicación para manipularnos. Debemos rechazar todo lo que no sea veraz, porque sería injusto que se acusara sin pruebas o un partido víctima de calumnias. Como lo sería votar a partidos que nos engañen mintiendo sin pruebas. De lo contrario todos y cada uno perderemos por las malas prácticas de tramposos para conseguir votos inmerecidos. Tenemos responsabilidades de distinguir la verdad de la mentira, y ante la duda, (in dubio pro reo). La UE posee los mejores servicios sociales y derechos que las demás potencias no tienen. Nos envidian porque solo tienen la fuerza bruta.