Los presidentes de las CC.AA. con discursos de reyes

Da gusto oír los discursos de los presidentes de las comunidades autónomas emulando al Rey y jefe de Estado. Pero a la hora de la verdad, no todos practican lo que predican. No se limitan a desearnos un feliz fin de año y próspero año nuevo, van más allá, aprovechando la ocasión para pedir más, y arremeter contra el adversario en plenas navidades. Aprovechan para pedir más competencias, pero sabido es que, en muchos casos, mal administran las que tienen y cada vez nos dan menos, en vez de reflexionar de lo que dejan de dar por mal administrar nuestros impuestos sin priorizar y gastando sin control.



Sabemos que sin impuestos no puede haber buenos servicios para todos. Pero también sabemos que administrando bien se pueden dar buenos servicios sin recurrir a la subida de impuestos a la ligera. Una parte de nuestros gobernantes hablan de bajar los impuestos, sin reflexionar las malas inversiones de obras innecesarias porque se las pide un constructor corrupto, perjudicando la calidad de vida de la gente. Pero creo que en mayor, o menor medida, ambos están equivocados.



Los que quieren bajar los impuestos ya vimos que se los bajaron a los que más tienen, cargándolos a los que menos tienen. Pero nunca les oímos hablar de cómo administrar mejor. Así ocurre que cuando la economía va bien, mucha gente mal no llega a fin de mes. Y lo más extraño es no conseguir que baje el número de parados, como quedó demostrado en la demanda laboral que se produjo en la burbuja Inmobiliaria de 2008, que tuvieron que recurrir a cinco millones de emigrantes que recibió España para cubrir las necesidades laborales. España construía más viviendas que toda la UE junta, y resulta que ahora hay una inmensa necesidad de viviendas. La macroeconomía actualmente va bien según los datos, pero el paro no baja de los 2.500.000 de personas. Algo falla, porque los gobiernos nunca quisieron, o no supieron resolver, ni explicar por qué sigue habiendo paro y falta de mano de obra.



Hay una parte demagógica contra la emigración, pero lo cierto es que si nos fijamos en la cantidad de negocios cerrados por falta de relevo generacional, que muchos hijos/as no quieren seguir con el negocio de sus padres, vemos muchos negocios cerrados y otros abiertos y atendidos por emigrantes. Nadie puede obviar esta realidad y los gobiernos, menos. Todos los sectores necesitan reponer personal y dependen de la emigración. No se emigra a países pobres, se emigra a países bien desarrollados económicamente. Así emigraron nuestros abuelos a América del Sur antes opulentos, hoy en declive por malos gobiernos, y las generaciones siguientes a los países desarrollados de Europa. Ahora es al revés, regresa nuestra gente y la llegada de emigrantes a España y es buena señal, síntoma de un desarrollo económico.



Ahora lo que necesitamos de nuestros gobiernos es que aporten su parte y tengan en cuenta que nuestra buena economía llegue a todos, en especial a la juventud mejor formada de todas las generaciones anteriores, gracias al sacrificio de los padres y del Estado con nuestros impuestos. Y si quieren deben quedarse aquí y no verse obligados a emigrar a otros países por falta de oportunidades en nuestra tierra. Para eso tienen que aumentar su capacidad económica, para adquirir vivienda y emanciparse y producir para nosotros, lo que van a producir fuera. Así aprovecharemos nuestros recursos humanos, económicos y materiales para poder competir con otros.



Recuperemos nuestros talentos y el gasto de su formación y evitaremos pagar los productos importados elaborados por españoles en otros países. Es el reto que tienen nuestros gobernantes. Dejarse de tirarse los trastos a la cabeza y que se centren en dar soluciones a los problemas para los que fueron elegidos. Que pasen a la historia con dignidad cívica. Son responsables todos los gobiernos de distintos colores: centrales, autonómicos, ayuntamientos y diputaciones. Cumplan con sus competencias y dejen de echarse la culpa unos a otros, ya veremos como todo mejora con los cuatro niveles de gobiernos. Por conseguir cuanto apunto, por lo menos, yo Velo.