El psicópata Putin

Este tío nos quiere arrastrar a su locura. Invade un Estado democrático soberano y a los demás nos amenaza con cabezas nucleares por defender la democracia. No se conforma con oprimir a los rusos, no son libres para manifestarse pacíficamente, y cuando lo hacen contra la guerra encarcela a niños y viejos que alguno recuerda la segunda guerra mundial. Es sospechoso de que sus rivales políticos, periodistas y todo aquel que lo critique sean eliminados.



Este hombre en vez de gestionar e invertir los fondos públicos en dar calidad de vida a la gente gasta los recursos en invadir estados ajenos destrozándolo todo y causando dolor y muerte por su afán de recuperar las antiguas repúblicas de la antigua URSS por la fuerza. No se entera de que cuando los imperios cayeron, nunca se levantaron.



Es increíble que Rusia tenga a Putin que secuestra la soberanía popular creando un sistema tirano durante tantos años haciendo y deshaciendo las reglas a su gusto para mantenerse en el poder. Con la invasión de Ucrania está cometiendo crímenes de lesa humanidad y sin que nadie le pare los pies, o alguien le dé un menú adobado con veneno tan abundante en Rusia. El veneno es la industria más potente del mundo, y vino siendo el elemento más utilizado en la política desde la revolución de Lenin, pasando por Stalin y continuando con el nazi Putin, un hombre que imita a Hitler, carentes de principios y valores y de empatía humana haciendo mucho daño matando a inocentes tal como queda demostrado en Ucrania. Aunque venza, nunca ganará los corazones de ucranianos.



Pero dicho esto, según informa El País, resulta extraño que en la reunión “el 3 de Febrero, EEUU y la OTAN rechazaran firmar un tratado bilateral sobre seguridad Europea con Rusia, y también cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Esas eran dos de las principales exigencias planteadas por Moscú para poner fin a la crisis de Ucrania”. Son inescrutables los manejos en las alturas, pero lo que está claro es que pusieron a Ucrania en la boca del lobo con un ejército pequeño frente a otro mastodóntico en manos del dictador Putin sin escrúpulos llevando a la muerte a miles de ucranianos y rusos, destrozando un país para adjudicárselo. Es difícil saber lo que acordaron los negociadores de EEUU-OTAN y Moscú el 3 de febrero. Los primeros informaron que Putin quería invadir Ucrania, por eso evacuaron el personal de la embajada de EE.UU y los de Rusia negaron la invasión. Todo calculado con premeditación y alevosía.



Los que vivimos en la UE nos meten en medio del bocadillo entre Rusia y Estados Unidos. Con lo cual la dirección política de la UE debe ponerse de acuerdo en adquirir medios de defensa para defender nuestros intereses. Es imprescindible que los 27 que conforman la UE si se unen de verdad para poder negociar en igualdad de condiciones para defender lo que nos pertenece y no ser súbditos de nadie.