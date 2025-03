O PXOM do Grove: Un labirinto urbanístico entre a Xunta e o Concello

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Grove é unha peza clave para o desenvolvemento urbanístico e económico da localidade. A súa aprobación definitiva depende dunha conxuntura política complexa, coa administración local en mans do PSOE e a Xunta de Galicia baixo o control do PP. Esta situación xera diversas posibilidades no proceso de aprobación.



Aprobación provisional: un paso significativo.



O 10 de febreiro de 2025, o Concello do Grove aprobou provisionalmente o PXOM nun pleno extraordinario. Esta aprobación representa un avance importante, xa que permite remitir o documento á Xunta de Galicia para a súa revisión e posible aprobación definitiva.



Posibles escenarios para a aprobación definitiva.

1. Escenario favorable: aprobación rápida e sen bloqueos.

Neste suposto, a Xunta aproba o PXOM tras introducir modificacións menores

que garantan a súa adecuación á normativa autonómica. A colaboración entre ambas administracións sería fluída, e o plan podería ser aprobado definitivamente nun prazo razoable de entre 1 e 2 anos tras a aprobación provisional.



2. Escenario intermedio: demora por condicionantes técnicos e políticos.

A Xunta esixe modificacións esenciais, o que obriga ao Concello a renegociar aspectos críticos como a ordenación de novas zonas urbanizables e os servizos públicos asociados. O proceso alongaríase entre 3 e 5 anos tras a aprobación provisional. Este escenario é o máis probable, xa que permite á Xunta exercer un control sobre o PXOM sen paralizalo totalmente.



3. Escenario desfavorable: bloqueo e revisión completa.

A Xunta considera que o PXOM non se axusta ás súas liñas estratéxicas e obriga ao Concello a reformulalo por completo. Esta situación suporía un atraso de entre 6 e 10 anos, levando ao Grove a un estado de incerteza urbanística e afectando negativamente o investimento privado.



4. Denegación total e novo proceso.

No peor dos casos, a Xunta rexeita o PXOM, obrigando ao Concello a iniciar de cero a súa elaboración. Este escenario produciría unha parálise total do urbanismo local, cun proceso que podería durar entre 10 e 15 anos antes de conseguir unha nova aprobación provisional e posterior validación definitiva.



O futuro político do PSOE no Grove

A viabilidade do PXOM está intimamente ligada á continuidade do PSOE no goberno municipal. A longo prazo, a súa capacidade para manterse no poder dependerá da xestión de proxectos clave como este. Se logra a aprobación provisional e definitiva en 1 ou 2 anos, o PSOE tería boas posibilidades de consolidarse a medio prazo. Se o proceso se demora entre 3 e 5 anos, a situación electoral sería incerta, dependendo doutros factores de xestión. Pero se o PXOM se bloquea por máis de 6 anos, as posibilidades de que o PSOE se manteña no goberno local a longo prazo reduciríanse drasticamente.



O Grove xógase moito no seu futuro urbanístico e político, e as próximas décadas estarán condicionadas polas decisións que se tomen hoxe.