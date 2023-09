Treinta años sin hablarse y González y Guerra corean a la derecha

González y Guerra tienen la misma edad que yo. Militamos en el mismo partido (PSOE) y no permitieron las críticas que ellos hacen a Sánchez en momentos claves. Yo dejé de militancia en el PSOE hace 23 años por no aceptar una propuesta impúdica del poderoso Pepiño, luego se vengó con el brazo armado tan pomposo que tienen los partidos llamadas Comisión de Garantías del Militante, que es para depurar al molesto. Felipe y Alfonso no le hacen ningún favor a la izquierda defendiendo postulados de la derecha.



Felipe fue un gran líder y presidente del gobierno, pero siempre fue por libre enterándose de la corrupción por la prensa, como dijo, olvidándose que es el presidente quien nombra a los miembros del gobierno siendo su deber vigilarles. Nadie del partido le criticó. Recuerdo en en una visita que hice a la antigua sede del PSOE en Santa Engracia, el cabreo de los que allí estaban por unas declaraciones que hizo Felipe a los medios en un viaje a Barcelona, de que había que sacar de los Estatutos del PSOE la referencia al marxismo. Luego él y Guerra perdieron la votación en el Congreso de mayo de 1979, negándose a presentase a la secretaria general, con lo que hubo que convocar otro congreso extraordinario a su medida.



Una cosa es tener derecho a opinar y otra es hacer la contra en público porque González y Guerra aún están en el partido para canalizar sus puntos de vista dentro, como ellos nos exigían a los demás. Yo critiqué dentro las primeras vacaciones del presidente en el barco Azor como lo hizo Franco. Critiqué que no era el momento de ponerle una moción de censura al presidente Suárez legitimado por las urnas y el Parlamento, había afianzarlo para fortalecer el sistema democrático y no darle alas a los golpistas. Total que Suárez dimitió y los golpistas se crecieron tal como quedó demostrado con el 23F.



Estos dos ex compañeros Felipe y Alfonso que aún están en el PSOE, extraña que tengan tanta manía contra Sánchez secundando la cacofonía de la derecha. Para situarse en la gobernanza hay que remontarse a los reyes borbones que prohibieron importar telas inglesas más baratas y de buena calidad para proteger el textil catalán. Lo mismo que hizo Franco volcándose con Cataluña con subvenciones, e incluso sacando de la quiebra al club Barça con 250 millones. Luego todos los presidentes de la democracia hicieron lo mismo cuando necesitaron sus votos. No es de recibo negar el mismo derecho a Sánchez con la falsaria historia de que se rompe España, sabiendo que no es posible mientras exista el 155 de la Constitución de 1978, que recordemos que Sánchez votó con Rajoy de presidente para rescatar la Generalitat.



Ninguna ideología puede alcanzar el poder en democracia contra el Estado de Derecho y la Constitución, tal como quedó demostrado a lo largo de la historia del independentismo de Cataluña. Por lo que no pasa nada que se le conceda la amnistía a los independientes imputados por hechos políticos. Un estado fuerte puede ser generoso con los débiles.



Se necesitan gobiernos que gobiernen para todos, no para unos pocos privilegiados. Que conste que soy amigo del orden humanizador bien entendido. Cualquier zona de España que reúna condiciones e iniciativa para crear riqueza, sea Cataluña, País Vasco o Galicia, es bueno para España. Lo malo y pobre es hacer política de confrontaron sin razón.