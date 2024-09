En tres meses se le acabó la fiesta al ultra Alvise

Las nuevas tecnologías en manos perversas, corruptas y mentes retorcidas como la de Avise, al que le votaron 800.000 personas en las elecciones europeas sacando tres parlamentarios, frente al PNV ( de 114 años d historia) y Coalición Canaria (CC), que juntos sacaron uno.



Este señor con varios delitos a sus espaldas se refugió en la política para seguir estafando, tal como ya se sabía, pero aun así le votaron. Lo mismo hizo en su día Ruiz Mateos que también se presentó para resolver sus problemas con la justicia. Ambos buscaron el aforamiento, no para servir a sus votantes, ni los intereses generales. Precisamente los más corruptos basaron su discurso contra la corrupción.



Para que la democracia sea más eficaz a la sociedad, los fiscales y jueces deberían citar de oficio a los que acusan a alguien de un delito para que les entregue las pruebas para proceder contra el delincuente; y si no las aporta proceder contra el calumniador. De esta forma se acabaría con la corrupción política, ganando la confianza en la política en general.



Los más ricos que se meten en política para no pagar impuestos, como Trump, han convencido a votantes que no son ricos, los pocos ricos no le llegarían para ser presidentes, pero poseen los medios de comunicación para enviar mensajes falsos a la opinión pública que ignora la verdad que hay detrás. El caso es que estas ideas de extrema derecha están calando en el vulgo tirando votos contra su tejado, como quedó demostrado a lo largo de la historia que estos políticos botarates que aspiran a salvarnos de la apocalipsis que pregonan una vez alcanzado el poder pusieron la bota en el pescuezo de los ciudadanos que opinaban.



Recuerdo altos cargos de partidos que en las tertulias en los medios nos vendieron que estaban contra los corruptos y luego descubrimos que fueron los más corruptos conocidos y fueron a la cárcel. No doy nombres porque deben de ser de todos conocidos y su partido sigue siendo más votado. Luego nos quejamos de que los políticos, sin excepción son corruptos.



Estos embaucadores recurren a la gente que no quiere pagar impuestos que argumentan las derechas. Vieron un nicho para conseguir votos. Pero no nos olvidemos que en los países que pagan impuestos tienen mejor calidad de vida. España también. Con los impuestos se pueden tener mejores servicios públicos, sanidad, educación, pensiones, infraestructuras, etc.



Los impuestos son para que entre todos podamos mantener los servicios para todos. La autarquía ya no sirve. Recuerdo que hace años en la aldea donde nací, el Estado no daba ningún servicio, pero cobraba los arbitrios por las fincas, por matar el cerdo, recibo para la compra del Pazo de Meirás, etc. Con lo que los vecinos se asociaron para hacer la obra de traída del agua de una fuente, pero un vecino se negó. Decía que le salía más barato un pozo. Lo intentó, casi llega a Australia pero no salió agua. Si todos pagamos impuestos, podemos.