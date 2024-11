Trump será autócrata si su partido no lo impide

EE UU ya no es la mejor democracia cuando el golpista Trump arrasó por segunda vez, gracias a los votos de los que menos tienen votando a los que más tienen. Esta gente ya se olvidó de cuando fue presidente que no mejoró su calidad de vida, por eso ganó Biden y este perdió por no parar la guerra de Israel.



Con los votos de los magnates que le rodean que van a su negocio, Trump no saldría diputado. El propietario de la plataforma X de Musk manipulando a los votantes desinformados le siguieron cuál flautista de Hamelin llevó los ratones al río ahogandolos. Si Trump cumple lo que prometió, EE UU se convertirá en autocracia causando daños colaterales dentro y fuera de sus fronteras. Los ultras para ganar votos dicen que el pueblo salva al pueblo, pero sabido es que las dictaduras al pueblo lo convierten en cuartel. Por lo contrario al pueblo lo salva el Estado con gobiernos justos.



Estados Unidos fue la primera democracia moderna, ya no lo es. El presidente Nixon por menos tuvo que dimitir por mandar colocar micrófonos en la sede del partido rival. Mientras Trump imputado en varios estados por escándalos con mujeres, sobornos, fraudes para no pagar impuestos y apoyo del asalto al Capitolio, santuario de la democracia, con cinco muertos y cientos de heridos, aun así vuelve a salir presidente. Los impuestos son para dar servicios a toda la población. Es increíble que voten a un presidente que no quiere pagar impuestos después de que el Estado se los reclamó, luego los que menos tienen quieren servicios públicos sanitarios y educación etc. EE UU ya no es el mejor ejemplo democrático donde se genera tanta violenta interna, armados hasta los dientes matando en colegios, universidades en calles centros comerciales y donde menos se espera.



EE UU no se limita a defenderse, ataca provoca guerras injustas, y raras veces guerras justas, pero la mayoría con muchas pérdidas humanas y luego se retira como hizo en Afganistán e Irak. Están apoyando al criminal Netanyahu masacrando inocentes en medio oriente. Presumen de ayudar al mundo pero viven del mundo. Frente a las dictaduras y teocracias, los occidentales tenemos que estar unidos con racionalidad, pero con Trump, con todos los poderes en sus manos porque anuló el partido republicano, solo cabe esperar que ejerzan y le rechacen sus locuras como acaban de hacer en el senado rechazando el nombramiento del fiscal general abusador de mujeres. Netanyahu esta contento por ganar Trump para seguir matando. Aunque no creo que puede ayudarle más que Biden, por eso perdió las elecciones Harry. Netanyahu está imputado por los tribunales israelíes por corrupción. Es culpable por dejar las fronteras desprotegidas para que entraran los terroristas de Hamas provocando la matanza de inocentes; por eso está prolongando la guerra para protegerse de los tribunales aplicando tierra quemada por falta de capacidad para hacérselo pagar solo a los culpables terroristas. No parará la guerra hasta que lo paren. EE UU con guerras aumenta su economía porque es el fabricante de armas más grande del mundo. Por eso Eisenhower en el discurso de despedida dijo: “hay que tener cuidado con el complejo militar industrial porque puede acabar con la democracia”. La guerra de las mentiras alcanzó sus cuotas más altas en la guerra del Golfo por el petróleo... Así lo reconoció el hermano de Bush en España, afirmando que saldríamos ganando por bajada del precio del petróleo, resultó lo contrario. Recordemos que Aznar dijo que había armas de destrucción máxima.



Las democracias deben prevenirse de ideas totalitarias de nuevos partidos ultras financiados por dictaduras también en España. Los partidos de la oposición están más preocupados por derribar gobiernos que por resolver los problemas.