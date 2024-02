Usted nunca conocerá todo sobre el 23-F

Cada aniversario de aquel fallido, esperpéntico y tragicómico intento de golpe del 23 de febrero de 1981 surge de nuevo la pregunta: ¿se sabe todo, todo, sobre aquello?¿Hasta qué punto estaba implicada la clase política, hasta dónde sabía el Rey que alguno de sus capitanes generales, el propio secretario general de su Casa, estaban más o menos al tanto de la operación? ¿Hasta qué grado el teniente coronel Tejero, con su brutal, espectacular, cuartelera, entrada en el Congreso frustró los planes que el general Armada y quizá una parte de la clase política y allegados a la propia Corona tenían para ‘dinamizar’ una situación que, con Adolfo Suárez habiendo perdido el control de la UCD, tendía a pudrirse?



Este año, cuando se cumplen, este viernes, cuarenta y dos desde aquella tarde-noche trágica, en la que mucho malo pudo haber pasado y en la que todo quedó, afortunadamente, en una intentona ridícula y lamentable, quizá se aporten algunos datos de detalle más sobre lo ya conocido. Conversaciones, algunas cintas, la participación decisiva del jefe del Estado, que comprendió que, con aquellos bueyes, no se podría arar en el campo de una democracia que era lo que se trataba de preservar a toda costa. Mi amigo Carlos Fonseca, periodista de larga trayectoria, acaba de sacar a la luz, oportunamente, un libro ‘23F, la Farsa’, que lleva como subtítulo ‘Historia de una investigación amañada’, lo que ya da una idea de su contenido. Y de sus limitaciones.



Y es cierto: el 23 F es aún materia reservada. Lo dice alguien que, como yo mismo y otros seis compañeros, que lanzamos al mercado un libro de urgencia, titulado ‘Todos al Suelo’, estuvimos en situación de ‘investigados’ durante once años, hasta que el caso prescribió sin que ningún juez se atreviese a iniciar un proceso, por haber denunciado la presunta ‘trama civil’ del golpe. Las denuncias de aquellos a los que considerábamos ‘golpistas sin uniforme’, que eran algunos ex altos cargos del franquismo, algún periodista del diario ‘ultra’ ‘El Alcázar’ y algún ‘pez gordo’, ex ministro millonario -al que ni siquiera citábamos, pero que apareció recientemente en un libro sobre las ‘memorias’ del ex jefe del CESID, Emilio Alonso Manglano-, nos denunciaron y... la cosa quedó a la espera de que algún juzgado quisiese abrir la causa. Jamás ocurrió, quizá porque ningún magistrado quería meterse en líos tras el juicio de Carabanchel contra los que entraron en el Congreso, y ese sigue siendo uno de los misterios relacionados con el 23-F.



Ahora, pasados más de cuarenta años, son muy pocos los que podrían reconstruir, desde un pleno conocimiento de los hechos, todo aquello. Quizá solamente dos personas: el Rey Juan Carlos I y Felipe González, el único de los máximos dirigentes políticos de aquella época que sigue vivo. Los demás, incluyendo al superviviente Tejero, quizá pudieran, en el improbable caso de que quisieran, aportar testimonios laterales, pero no del caso al completo.



Quienes, como el escritor Javier Cercas, se han acercado a una investigación –brillante, por otro lado– se han tenido que quedar en la superficie. Pierda usted, sospecho, toda esperanza de que la verdad, toda la verdad, desnuda de prejuicios y de coyunturalismos, ajena a propagandas y complicidades en el silencio, brille algún día. El 23-F se une a esas incógnitas sobre el fondo de lo que ocurrió con el asesinato de Kennedy o sobre los últimos responsables del terrible atentado de Atocha. Un año más, otra efeméride en el calendario que nos aleja de saber lo que realmente ocurrió tras las bambalinas, quién movió realmente los hilos.