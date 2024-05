Remolcan a un pesquero de O Grove que sufrió una vía de agua y se quedó sin motor en el litoral de Corrubedo

El barco pesquero de artes menores “Ariño”, de 15,70 metros de eslora, caso de madera y con base en el puerto de O Grove, tuvo que ser remolcado después de sufrir una vía de agua y quedar a la deriva y sin motor cuando se encontraba en la costa de Corrubedo, aunque ninguno de sus tres tripulantes sufrió percance alguno. Su patrón, Paco Padín, comentó que había salido en torno a las seis y media de la mañana para faenar en esa parte del litoral ribeirense con el arte de pesca de los miños y, en torno a las ocho de la mañana, sintió un fuerte golpe cuando iba navegando. Precisó que estuvieron mirando tanto él como sus dos tripulantes, un peruano y un senegalés, pero no vieron nada anormal, aunque poco después levantaron una compuerta y vieron que estaba todo inundado debido a una vía de agua en la proa, que era del tamaño aproximado de una pelota de tenis.



Al percatarse de esa incidencia y de que al verse afectado el motor por el agua se quedaron sin posibilidad de maniobrar. Fue entonces cuando emitió una llamada a través del Canal 16 de VHF en la que alertó de lo que le ocurría. Con la información recibida, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra, con base en el Monte Enxa, movilizó a la lancha Salvamar Regulus, con base en Porto do Son, y al helicóptero Pesca 1 del Servizo de Gardacostas de Galicia. Esos medios le proporcionaron sendas bombas de achique para poder controlar la vía de agua y, una vez que lo lograron, procedieron a taponar el boquete. Como se quedó sin máquinas, fue por lo que se inició su remolque con la referida embarcación de Salvamento Marítimo hasta el muelle de Aguiño —la alternativa era que lo llevasen a Porto do Son—, y desde allí fue un barco de Cambados el que completó esa tarea hasta un astillero en O Grove, a donde lo subieron y allí será el lugar en que se procederá a la reparación del casco de madera, así como del referido motor.



Paco Padín se mostró bastante contrariado por lo que le acababa de suceder y que, asegura, que le mantendrá en el dique seco durante las próximas semanas, en las que no podrá salir a faenar con su embarcación. Manifestó que iban a 20 brazas de agua y que por eso sabe que no impactó contra alguno de los bajos de Corrubedo, por lo que está convencido que golpeó “con algo que iba aboyando, como puido ser un tronco ou calquera cousa rara que haxa na auga, que non vimos porque aínda era de noite”, precisó el patrón del pesquero "Ariño".