Álex Vila: “Estoy contento por el partido, pero espero no encajar contra la UD Ourense”

Álex Vila no pudo echar el candado por tercer partido consecutivo, pero fue el gran protagonista de la victoria del Arosa el domingo en Betanzos, ya que con sus intervenciones evitó el 3-3 en varias ocasiones. El portero de Gondomar de 28 años, que llegó este verano procedente del Gran Peña Celta C, cumple su décima temporada como sénior. La más ilusionante en su carrera. “El Arosa es un gran club que siempre está y debe estar peleando por lo máximo en Tercera”, dice. “Ojalá este año podamos devolverlo a la categoría que se merece”.



Con 194 centímetros de estatura, Vila destaca sobre todo por su dominio en el juego aéreo. En el García Hermanos recibió bastantes disparos, solventó la mayoría, pero dos de ellos acabaron en gol. “Es complicado jugar el balón en ese campo, sabíamos que teníamos que ser más directos y fue lo que hicimos. Empezamos muy bien, pero no supimos defender tan contundentes como en las dos jornadas anteriores”, lamenta. El Arosa gozó por dos veces de dos goles de ventaja, pero lejos de tener un partido tranquilo, se convirtió en un sufrimiento hasta el final. “Estoy contento con mi trabajo, pero espero no encajar en el siguiente. Prefiero ganar 0-1 sin encajar a hacer un partidazo y recibir dos goles”, reconoce un Álex Vila que al igual que sus compañeros se ha sacado un peso de encima con las tres últimas victorias, que dejan atrás el mal inicio liguero.

Álex Vila golpea en largo el balón en una acción del partido del domingo en el García Hermanos / Carlota Blanco



“Mentalmente veo al equipo muy metido, muy bien. Ya veníamos entrenando muy bien. Ya estamos pensando en el partido de la UD Ourense. Sabemos que va a venir gente de fuera, pero con la afición que tenemos vamos a llenar el campo y a tener un partido muy bonito”.



Álex Vila alucina con el apoyo de la afición, que fuera de casa también se hace notar. “Cuando llegamos a Vilalba y vimos tanta cantidad de gente, después de venir del partido que habíamos hecho, fue increíble. En Betanzos también fue impresionante. Quiero agradecerles el apoyo y espero que este fin de semana les podamos dar otra alegría”.

Vila se recorre todo el campo para celebrar los goles con sus compañeros / Gonzalo Salgado

Domingo, 17.30 horas

Arosa y UD Ourense son las dos mejores plantillas de la categoría para muchos, también para el portero arlequinado. “Va a ser un año bonito para los dos equipos”. De ganar el domingo a las 17:30 horas en A Lomba, el Arosa superaría en la tabla a los ourensanistas y lograría por primera vez en Tercera RFEF cuatro triunfos seguidos, algo que no pudo conseguir los dos últimos años. El partido no será de día de ayuda al club, por lo que los socios no pagarán.

Conde y Marcos

Álex Vila se deshace en elogios hacia su compañero bajo palos en el Arosa, el catoirense David Conde, que de momento no ha podido debutar en liga. “Es un pedazo de compañero, muy buena persona y trabaja muy bien”. En cuanto a su entrenador específico, Marcos Bermúdez, Vila recuerda que en su primera temporada sénior con el Ourense CF se enfrentó al portonovés, que defendía la portería del Céltiga. “Es un portero contrastado en la categoría, ya lo conocía. Es muy buen entrenador de porteros y nos ayuda mucho”.