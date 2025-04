La CIG de O Salnés pide un plan industrial estratégico y clama contra la precariedad y las guerras en el Primero de Mayo

La CIG de O Salnés pide un plan industrial estratégico, en el que la energía generada, con aerogeneradores o embalses que "afectan á nosa paisaxe" revierta en la factura del consumidor y en beneficios para las empresas, al igual que sucede en otras comunidades como País Vasco y Cataluña.

Es uno de los lemas del Primero de Mayo, en el que también denuncian la "precariedade" laboral en una situación protagonizada por los "ERTEs permanentes", los "fixos discontinuos aos que non chaman en meses e teñen que pedir a baixa voluntaria" y por una situación especialmente delicado en los sectores "feminizados", con la mayor parte de la conciliación y de los cuidados en manos de las mujeres.

"Falla o sistema público e vai enriba das traballadoras", explica Mar Vila. "A maior parte dos contratos temporais son de mulleres", apunta Anxo Lúa, que destaca que la brecha salarial aumentó en 4.600 euros, al tiempo que reclama "xubilación digna aos 65 anos e personal novo nos centros de traballo".

Bajo el lema "Traballo, dereitos, soberanía: Galiza contras as guerras", la CIG saldrá el próximo jueves, 1 de mayo, en la manifestación del Día do Traballador. Será a partir de las 11:30 de la Casa del Mar, pasando por Carús, Doutor Tourón, Praza de España, Covadonga y finalizando en la Praza de Galicia. Con la situación internacional en el punto de mira, tanto por las guerras de Palestina y Ucrania, como por las políticas económicas estadounidenses que, advierte Xoán Xosé Bouzas Aboi, tendrán repercusión en O Salnés.

Una comarca "estacionalizada"

"Hai que deixar claro que son os consumidores finais os que se verán afectados, pero non os custes de produción nin salarial. Serán as empresas as que terán que buscar outros mercados", apunta Bouzas Aboi, 'Tupi', contrario a que con "cartos públicos" se financie a los empresarios para que no busquen otras medidas, al mismo tiempo que pide a los gobiernos aceleración en la respuesta a Donal Trump. Asimismo, la CIG se muestra contraria al aumento del gasto militar. "Para iso si aceptan as recomendacións da UE, sobre o salario mínimo interprofesional ou sobre os permisos retribuidos, non", lamenta Mar Vila.

A este respecto, Bouzas Aboi señala que, si bien hace años se quejaban de los salarios mileuristas, "moitos os querrían agora" y advierte de que en la comarca de O Salnés son muchos convenios los que se están negociando por debajo del salario mínimo.

Advierten desde la CIG de conflictos laborales que llevan tiempo sin desbloquearse, como el del SAF, el de las residencias, el de despachos y oficinas, el de limpieza de edificios y locales, el de la hostelería ("sen avances cara 2025") o el de la conserva y elaborados del mar, así como el vitivinícola. Pero 'Tupi' está especialmente preocupado por la situación precarizada de los fijos discontinuos y de tiempo parcial. "Chegan pola porta casos moi preocupantes, xente que está desde 2023 na empresa que igual traballaron 60 días e xa lles dixeron que este ano non os chamarán", apunta Bouzas. En este caso, los trabajadores tienen que denunciar, ya que las empresas tratan de impulsar las bajas voluntarias.

En general, Bouzas Aboi ve una situación de la comarca de O Salnés y Ulla-Umia marcada por la temporalidad, con poca presencia de trabajo de calidad y reclama a los concellos que tengan una visión más comarcal. "Cando unha empresa se quere asentar na zona os concellos están en plan 'que hay de lo mío', cando é un plantexamento totalmente errado", apunta 'Tupi', que advierte de que los polígonos están cada vez más poblados de superficies comerciales y almacenes.

Mar Vila, por su parte, incide en la complicada situación para las trabajadoras. "Hai reivindicacións históricas que críamos superadas, e que imos ter que revivir", apunta la delegada nacionalista.