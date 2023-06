David Seijo lleva sus talleres de teatro al barrio de O Piñeiriño

La asociación vecinal Breogán anuncia que los talleres de teatro “A Liberación”, que imparte el actor vilagarciano David Seijo, llegarán al centro cultural el sábado. Esta iniciativa nace de una necesidad del propio actor y de su compromiso a la hora de profundizar en el ámbito de la investigación teatral.

Es de tres horas de duración, tiene un precio de veinte euros y un máximo de quince plazas, que se pueden reservar en el correo electrónico seijosanmiguel@gmail.com o en el teléfono 678709431. Se llevará a cabo a partir de las nueve de la noche, en las instalaciones situadas en el número 7 de la Rúa Fermín Bouza-Brey.

El actor explica que no se trata de una masterclass de teatro, sino de "espertar sensacións e a curiosidade entre persooas que non necesariamente teñen que ter unha vinculación coas artes escénicas". David Seijo se muestra ilusionado por sumarse a las actividades que se organizan en el barrio y apoya la idea de Breogán de "descentralizar as actividades culturais máis a miúdo".

"Unha cidade faise grande nos barrios e O Piñeiriño é literalmente un mundo", aseguran desde la asociación. El actor incide en que la actividad es "para todo o mundo que teña ganas de aprender a colaborar en grupo. Se saen do taller con pouco máis de presenza, máis seguridade e felicidade, doume por contento", dice.