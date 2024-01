La piscina abrirá con horario reducido a partir del martes

Los usuarios de la piscina municipal Celestino Brianes podrán volver a hacer uso de las instlaciones a partir del martes, 16 de enero, al confirmarse esta misma mañana que la salida de emergencia que faltaba por habilitar estará lista para esa fecha. La repaertura será parcial, ya que no todos los servicios podrán prestarse a pleno rendimiento hasta que finalicen las obras de reforma de los vestuarios.

De forma provisional, las instalaciones de Fontecarmoa funcionarán de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 22 por la tarde y los sábados de 10 a 13 horas. Como ya se avanzó la semana pasada, la zona de aguas funcionará solo para uso libre, ya que no habrá actividades acuáticas dirigidas. No pasará lo mismo en el gimnasio, que estará operativo y a pleno rendimiento. La zona de spá no funcionará por el momento.

Medidas adicionales

Desde el Concello destacan el esfuerzo realizado tanto por la administración municipal, como por la concesionaria Serviocio y la adjudicataria de las obras, Prace, para permitir a los abonados retomar la actividad deportiva.

"Para cumprir o compromiso de que o peche durase o menor tempo posible para causar o menor prexuízo aos usuarios e aos traballadores das instalacións, tivéronse que adoptar unha serie de medidas adicionais para garantir os servizos mínimos que requiren este tipo de servizos deportivos. Así, habilitáronse taquillas, cambiadores e duchas provisionais para os usuarios da zona de augas", explican fuentes municiaples. Asimismo, los abonados que acuden a la sala fitness no dispondrán de ducha, pero sí de una zona de taquillas donde podrán cambiarse.

Dadas las circunstancias, Serviocio mantendrá congelada la cuota a sus abonados, que podrán hacer uso de las instalaciones de forma gratuita hasta que se normalice la situación. Sin embargo, deberán reservar previamente a través de la app de la piscina.