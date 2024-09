Xunta y Concello de Valga invertirán 366.200 euros en mejorar la seguridad de la laguna Porto Piñeiro

La Consellería de Industria y el Concello de Valga firmaron un convenio para mejorar la seguridad de la laguna Porto Piñeiro, con la instalación de una barandilla por cerca de 366.200 euros. La titular del departamento autonómico, María Jesús Lorenzana, visitó esta mañana la zona acompañada por los tenientes de alcalde, Román Castro y Carmen Gómez y por el concejal Pedro Calvo. También estuvo el director general de Planificación Enerxética e Minsas, Pablo Fernández.

Visitaron la zona de la laguna, que abarca una lámina de agua de algo más de cinco hectáreas, que surgió fruto de la actividad extractiva ya desaparecida de la empresa Novo y Sierra. Tras su abandono, las aguas subterráneas y pluviales se acumularon hasta cubrir por completo el gran hueco generado.

Ahora, el Concello pretende llevar a cabo un proceso de renaturalización similar al de la laguna de Mina Mercedes, incorporando la lámina de agua y las riberas como espacio público para el disfrute de los vecinos y convirtiendo el conjunto de las lagunas de Valga en un referente de revalorización del patrimonio minero y de una nueva relaci´n con el entorno y con el medio rural.

Lorenzana considera "unha moi boa idea" esta iniciativa y cree que el convenio que acaba de aprobarse esta semana por el Consello da Xunta será importante para que "todos os valgueses poidan diusfrutar desta zona de lecer con seguridade".

Nuevo tramo

El acuerdo permitirá dotar a la antigua mina de arcilla de un cierre de protección que refuerce la seguridad de los usuarios. Se ejecutará con barandillas de madera y talanqueras acordes a la morfología del terreno, que no representen un impacto visual negativo en la zona. La conselleira explicó que la administración local aportará 70.000 euros a las obras del vallado y, el resto, saldrán de las arcas autonómicas.

"O Concello de Valga está en sintonía cao Xunta no que se refire á valorización da minería, non só en canto á explotación das minas se non tamén no referido á recuperación dos espazos nos que estas se atopan, para que poidan ser utilizados polos cidadáns", apuntó Lorenzana.

El teniente de alcalde, Román Castro, destacó que los fondos de la Consellería "son moi importantes para que o Concello poida continuar co desenvolvemento do proxecto de rexeneración deste lugar". Permitirán completar el cierre del perímetro de la laguna, un total de 1.240 metros de los que actualmente solo 300 cuentan con vallado.

Una actuación ambiciosa

En cuanto al proyecto de regeneración, está valorado en 14 millones de euros y contempla actuaciones como el acondicionamiento de una zona de baño al aire libre con playa artificial y una piscina; un área de usos recreativos y de ocio, con juegos de arena y agua; una zona deportiva y equipamiento ciclista. También está prevista una cávea natural en el borde de la laguna, con un escenario flotante y una zona de alojamiento con cabañas tanto en tierra como aéreas.

En 2023 se ejecutó la primera fase en la zona sur de la laguna, donde se habilitaron los primeros tramos de las sendas ciclables y peatonales, se instaló mobiliario urbano, se creó un parque infantil y se plantaron árboles frutales y otras especies autóctonas.